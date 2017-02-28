سوريا.. هل مصير مفاوضات جنيف هو الفشل؟!!

وقفة مع الحدث

وقفة مع الحدث

حائزة على ماجستير في الإعلام الحديث من جامعة كينت في الولايات المتحدة الأميركية، التحقت بفرانس24 عام 2014 عملت في عدد من المؤسسات الإعلامية مثل قناة TV2NEWS وقناة يورونيوز وصحيفة المستقبل وموقع Now Lebanon.

تعمل في فرانس 24 منذ العام 2010. حاصلة على ماجستير في الإعلام من المعهد العالي للاتصال بباريس. عملت في عدة مؤسسات إعلامية مثل الوكالة الفرنسية للأنباء، وإذاعة إم إف إم أطلس في مراكش.

قراءة يومية لأبرز عناوين الصحف الدولية ووقفة مع أهم المقالات المثيرة للجدل، وعرض لأهم رسوم الكاريكاتير. من الاثنين إلى الجمعة الساعة 08:15 بتوقيت باريس.

© 2017 فرانس 24 – جميع الحقوق محفوظة لا تتحمل فرانس 24 مسؤولية ما تتضمنه المواقع الأخرى

إنشاء حساب/تسجيل الدخول بواسطة حسابك على... {* loginWidget *}

بالحساب الاعتيادي... {* #signInForm *} {* signInEmailAddress *} {* currentPassword *} نسيت كلمة المرور؟ تسجيل الدخول إنشاء حساب {* #signInForm *} {* signInEmailAddress *} {* currentPassword *}{* /signInForm *}

Sign In مرحبا ! {* welcomeName *} {* loginWidget *} Use another account {* loginWidget *}

تسجيل الدخول مرحبا ! تسجيل الدخول {* /signInForm *} استخدام حساب بديل {* #signInForm *} {* signInEmailAddress *} {* currentPassword *}{* /signInForm *}

حساب معطّل تم تعطيل حسابك

عنوان البريد الإلكتروني غير مؤكدة تحتاج إلى التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بك لإكمال تسجيلك راجع صندوق لتأكيد عنوان الخاص بك عن طريق النقر على الرابط في البريد الإلكتروني تأكيد أو إعادة إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتلقي مرة أخرى تأكيد بالبريد الإلكتروني {* #resendVerificationForm *} {* signInEmailAddress *} {* /resendVerificationForm *} {* #resendVerificationForm *} {* signInEmailAddress *} {* /resendVerificationForm *}

عملية التسجيل أوشكت على النهاية ! الرجاء تأكيد المعلومات أدناه قبل تسجيل الدخول {* #socialRegistrationForm *} {* firstName *} {* lastName *} {* emailAddress *} {* displayName *} {* phone *} {* addressCity *} {* addressCountry *} بالنقر على "إنشاء حساب"، إنك تقر بموافقتك على {* #socialRegistrationForm *} {* firstName *} {* lastName *} {* emailAddress *} {* displayName *} {* phone *} {* addressCity *} {* addressCountry *} بالنقر على "إنشاء حساب"، إنك تقر بموافقتك على شروط الاستخدام وأنك قد قرأت الخاصة بنا ووافقتك عليها سياسة الخصوصية . {* /socialRegistrationForm *}

عملية التسجيل أوشكت على النهاية ! الرجاء تأكيد المعلومات أدناه قبل تسجيل الدخول تسجيل الدخول {* #registrationForm *} {* firstName *} {* lastName *} {* emailAddress *} {* displayName *} {* phone *} {* addressCity *} {* addressCountry *} {* newPassword *} {* newPasswordConfirm *} بالنقر على "إنشاء حساب"، إنك تقر بموافقتك على {* #registrationForm *} {* firstName *} {* lastName *} {* emailAddress *} {* displayName *} {* phone *} {* addressCity *} {* addressCountry *} {* newPassword *} {* newPasswordConfirm *} بالنقر على "إنشاء حساب"، إنك تقر بموافقتك على شروط الاستخدام وأنك قد قرأت الخاصة بنا ووافقتك عليها سياسة الخصوصية . {* /registrationForm *}

شكرا للتسجيل لقد تم إرسال رسالة تأكيد على البريد التالي {* emailAddressData *}. يرجى تفقد بريدك الالكتروني والضغط على الرابط لتنشيط حسابك. .

إنشاء كلمة مرور جديدة ستتلقى بريدا إلكترونيا يحمل رابطا يسمح لك بإنشاء كلمة مرور جديدة {* #forgotPasswordForm *} {* signInEmailAddress *} {* /forgotPasswordForm *} {* #forgotPasswordForm *} {* signInEmailAddress *} {* /forgotPasswordForm *}

إنشاء كلمة مرور جديدة تم إرسال رسالة إلى بريدك الإلكتروني تحمل تعليمات لإنشاء كلمة مرور جديدة، علما أنه لم يتم تغيير كلمة المرور الحالية.

{| rendered_current_photo |} {| current_displayName |}

{| current_emailAddress |} {| foundExistingAccountText |} {| current_emailAddress |}. {| moreInfoText |} {| existing_displayName |}

{| existing_provider_emailAddress |} Created {| existing_createdDate |} at {| existing_siteName |} {| rendered_existing_provider_photo |} {| connectLegacyRadioText |} {| createRadioText |} {| current_provider |} Validating {* mergeAccounts {"custom": true} *}

سجل دخولك الآن لإنهاء عملية الربط بين الحسابات {* #signInForm *} {* signInEmailAddress *} {* currentPassword *} {* /signInForm *}

إعادة إرسال بريد التأكيد لقد تم تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني. شكرا ! {* #resendVerificationForm *} {* signInEmailAddress *} {* /resendVerificationForm *} {* #resendVerificationForm *} {* signInEmailAddress *} {* /resendVerificationForm *}

تم إرسال رسالة تأكيد على بريدك الخاص تم إرسال رسالة تحمل رابطا لتغيير كلمة المرور. الرجاء تفقد بريدك الإلكتروني

انتهينا ! لقد تم تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني. شكرا !

تغيير كلمة المرور {* #changePasswordFormNoAuth *} {* newPassword *} {* newPasswordConfirm *} {* /changePasswordFormNoAuth *} {* #changePasswordFormNoAuth *} {* newPassword *} {* newPasswordConfirm *} {* /changePasswordFormNoAuth *}

تم تغيير كلمة المرور تم تحديث كلمة المرور بنجاح

إغلاق لقد تعذر الدخول إلى حسابك. الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني لتلقي رابط جديد. {* #resetPasswordForm *} {* signInEmailAddress *} {* /resetPasswordForm *} {* #resetPasswordForm *} {* signInEmailAddress *} {* /resetPasswordForm *}

إنشاء كلمة مرور جديدة تم إرسال رسالة إلى بريدك الإلكتروني تحمل تعليمات لإنشاء كلمة مرور جديدة، علما أنه لم يتم تغيير كلمة المرور الحالية.

تعديل الحساب الصورة الشخصية {* photoManager *} الحسابات المقترنة الربط بين الحسابات يمكنك الآن الدخول إلى حسابك باستخدام هذه المعلومات {* loginWidget *} {* /linkAccountContainer *} {* linkedAccounts *} {* #linkAccountContainer *}{* /linkAccountContainer *} كلمة المرور تغيير كلمة المرور تعطيل الحساب تعطيل الحساب معلومات عن الحساب

{* publicPrivate *} {* journalistContact *} {* aboutMe *} {* usernameTwPublic *} {* preferedContactLanguages *} {* arabicUsername *} {* persianUsername *} {* skypeId *} {* usernameTw *} {* journalistContact *} {* publicPrivate *} {* profession *} الاشتراك في النشرات الإخبارية {* newsMenu *} {* optinalert *} {* optinBestofWeek *} {* optinBestofWEnd *} {* optinBestofObs *} {* newsMenuEn *} {* optinalertEn *} {* optinBestofWeekEn *} {* optinBestofWEndEn *} {* optinBestofObsEn *} {* newsMenuAr *} {* optinalertAr *} {* optinBestofWeekAr *} {* optinBestofWEndAr *} {* optinBestofObsAr *} {* optinQuotidienne *} {* optinBreaking *} {* optinAutopromo *} {* optinPartenaires *} {* optinActuMonde *} {* optinActuAfrique *} {* optinAlert *} {* optinRfiAfriqueFootFr *} {* optinMfi *} {* optinActuMusique *} {* optinOffreRfi *} {* optinOffrePartenaire *}

{* savedProfileMessage *} {* /editProfileModalForm *} {* #editProfileModalForm *}{* /editProfileModalForm *}

تغيير كلمة المرور {* #changePasswordForm *} {* currentPassword *} {* newPassword *} {* newPasswordConfirm *} {* /changePasswordForm *} {* #changePasswordForm *} {* currentPassword *} {* newPassword *} {* newPasswordConfirm *} {* /changePasswordForm *}