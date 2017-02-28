ماليزيا: القضاء يوجه التهمة إلى امرأتين في مقتل كيم جونغ نام

سيوجه القضاء الماليزي تهمة اغتيال كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي إلى امرأتين إحداهما أندونيسية والثانية فيتنامية وستمثلان الأربعاء أمام المحكمة. وفي حال إدانتهما تواجه المشتبه بهما إمكانية الحكم عليهما بالإعدام شنقا.

قال المدعي العام الماليزي الثلاثاء إن القضاء سيوجه إلى امرأتين تهمة اغتيال كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي وذلك برشقه بغاز للأعصاب في ماليزيا.

واغتيل كيم في 13 شباط/فبراير، في مطار كوالالمبور الدولي. وكشف المحققون الجمعة أن عملية الاغتيال نفذت من خلال استخدام غاز "في إكس" المحظور والمصنف ضمن أسلحة الدمار الشامل، في خطة تصلح لأن تكون سيناريو لقصة بوليسية.

وتشتبه السلطات في أن المشتبه بهما وهما فيتنامية وأندونيسية أوقفتا بعيد الهجوم، قامتا برشق الضحية بالمادة المحظورة.

وقال المدعي محمد أفندي علي "سيتم توجيه الاتهام إليهما أمام محكمة بموجب المادة 302 من قانون الجنايات". وفي حال إدانتهما، تواجه المشتبه بهما إمكانية الحكم عليهما بالإعدام شنقا. وستمثلان الأربعاء أمام المحكمة.

وتظهر صور كاميرات الفيديو امرأتين تقتربان من الخلف من كيم جونغ نام وترشقه إحداهما بشيء على وجهه. ثم نقل كيم إلى عيادة المطار، وما لبث أن توفي خلال نقله إلى المستشفى. فيما تؤكد المشتبه بهما أنهما تعرضتا للخداع بينما تؤكد الشرطة الماليزية أنهما كانتا على علم بما تفعلان.

وقالت إحدى المشتبه بهما ستي عائشة، وهي أندونيسية (25 عاما) إنها حصلت على 90 دولارا للمشاركة في برنامج تلفزيوني للكاميرا الخفية، كما قال دبلوماسي كبير نقلت تصريحاته وسائل الإعلام. وكانت تعتقد إنها تحمل "زيتا يستخدم للأطفال". وأكدت ستي عائشة أنها لم تكن تعرف المشتبه بها الثانية، بحسب المصدر نفسه.

وقالت المشتبه بها الثانية دوان تي هيونغ، وهي فيتنامية (28 عاما) لديبلوماسيين فيتناميين، إنها تعرضت أيضا للخداع عندما اعتقدت أنها تشارك في تصوير شريط فيديو.

ومن قرية كوان فيونغ الفيتنامية، دعت والدة زوج هيونغ إلى محاكمة عادلة. واعتقل مشتبه به ثالث كوري شمالي هو ري جونغ شول (46 عاما) في ماليزيا أيضا. ولم يوضح المدعي العام هل سيوجه إليه التهمة أم لا.

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 28/02/2017