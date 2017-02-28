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أمريكا

موجة جديدة من تهديدات بقنابل تستهدف مراكز أمريكية يهودية

© أ ف ب/أرشيف | يهود في كنيس

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/02/2017

تلقت عدة مراكز يهودية في الولايات المتحدة تهديدات بقنابل الاثنين، في موجة ترهيب هي ليست الأولى من نوعها هذا العام، ما دعا المنظمات اليهودية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتنديد بها.

قالت رابطة المراكز الاجتماعية اليهودية في أمريكا الشمالية إن مراكز اجتماعية يهودية ومدارس في 11 ولاية أمريكية على الأقل أبلغت عن تلقيها تهديدات بقنابل الاثنين وهي خامس موجة تهديدات من نوعها هذا العام أثارت مخاوف من زيادة الأنشطة المناهضة للسامية.

واستهدفت التهديدات التي بدت جميعها كاذبة مراكز في ولايات ألاباما وديلاوير وفلوريدا وإنديانا وماريلاند وميشيجان ونيوجيرزي ونيويورك ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وفرجينيا. وكانت التهديدات بالنسبة لبعض المراكز الثانية أو الثالثة هذا العام.

وصرح ديفيد بوزنر المسؤول بالرابطة في بيان "يريد أعضاء جاليتنا رؤية تحرك سريع ومنسق من المسؤولين الاتحاديين لتحديد وضبط الجاني أو الجناة الذين يحاولون بث القلق والخوف بيننا".

وأدانت المنظمات اليهودية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون إسرائيليون موجة الترهيب وأيضا عمليات تخريب في مقابر يهودية.

 

فرانس 24/ رويترز
 

نشرت في : 28/02/2017

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