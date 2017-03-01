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الشرق الأوسط

حاشية من ألف شخص ترافق الملك سلمان في زيارته إلى إندونيسيا

© أ ف ب | الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يستقبل الملك سلمان في مطار جاكرتا، 1 آذار/مارس 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/03/2017

وصل العاهل السعودي الملك سلمان الأربعاء في زيارة رسمية إلى إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان، وترافقه حاشية من ألف شخص تقريبا. وتم شحن نحو 460 طنا من التجهيزات للزيارة من بينها سيارات مرسيدس ليموزين وسلالم متحركة لنزول الملك من الطائرة. ونقلت معظم المعدات إلى جزيرة بالي حيث سيمضي إجازة بعد زيارة تستمر ثلاثة أيام.

بدأ الملك سلمان الأربعاء أول زيارة لعاهل سعودي إلى إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان، منذ 47 عاما حيث ترافقه حاشية من ألف شخص تقريبا من بينهم أمراء ووزراء.

وتم شحن نحو 460 طنا من التجهيزات للزيارة من بينها سيارات مرسيدس ليموزين وسلالم متحركة لنزول الملك من الطائرة. ونقلت معظم المعدات إلى جزيرة بالي حيث سيمضي إجازة بعد زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وهذه الزيارة تدخل في إطار جولة آسيوية تستمر ثلاثة أسابيع بدأت من ماليزيا وتشمل اليابان والصين وجزر المالديف.

ويمكن أن يتم الإعلان خلال الزيارة عن عقود بين إندونيسيا والسعودية بالإضافة إلى اتفاقات للتعاون في مجالات الأمن والصحة والتعليم.

وستطلب إندونيسيا خلال الزيارة أيضا إمكان إرسال عدد أكبر من الحجاج من رعاياها إلى السعودية.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/03/2017

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