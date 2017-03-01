باراك أوباما وزوجته يوقعان عقدا بقيمة قياسية لنشر مذكراتهما

وقع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشال عقدا مع دار "بينغوين راندوم هاوس" للنشر لإصدار كتاب لكل منهما بقيمة قد تكون الأغلى في العالم.

أبرم الرئيس الأمريكي السابق وزوجته ميشال عقدا بقيمة يرجح أن تكون قياسية، مع دار "بينغوين راندوم هاوس" للنشر لإصدار كتاب لكل منهما، فيما ذكرت صحيفة "فيننشال تايمز" أن دار النشر التي لم تكشف عن قيمة العقد، وافقت على دفع أكثر من 60 مليون دولار لضمان حقوق الكتابين.

وامتنعت ناطقة باسم الدار عن التعليق على قيمة العقد التي في حال تأكدت ستجعل منه الأغلى في العالم.

وكان مؤلف الروايات البوليسية جيمس باترسون وقع العام 2009 عقدا قدرت وسائل إعلام عدة قيمته بـ150 مليون دولار لكنه كان يشمل 17 عملا. وكان سلف باراك أوباما في البيت الأبيض جورج بوش الابن حصل على عشرة ملايين دولار عن كتاب مذكراته حسب ما تفيد وسائل إعلام أمريكية عدة.

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وقبله نال الرئيس السابق بيل كلينتون 15 مليون دولار عن سيرته الذاتية "مي لايف". وسبق لأوباما أن أصدر كتابي مذكرات. وقد بيعت أكثر من ثلاثة ملايين نسخة منهما في الولايات المتحدة فقط.

وكان أوباما نال جائزتي غرامي التي تمنحها الأوساط الموسيقية الأمريكية عن النسخ المسجلة لكتابيه الأولين هذين بصوته في 2005 و2007. وأصدرت ميشال أوباما من جهتها كتاب "أميريكن غرون" حول البستنة والأغذية العام 2012.



فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/03/2017