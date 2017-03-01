الأمم المتحدة: أكثر من 1500 طفل يقاتلون في صفوف الحوثيين في اليمن

أحصت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وجود 1500 جندي من الأطفال في اليمن يقاتلون في صفوف الحوثيين. من جانبها ذكرت منظمة العفو الدولية أن الحوثيين يجندون الأطفال ويعرضون على ذويهم مبلغا شهريا في حالة مقتل الطفل على جبهة القتال.

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء أنها أحصت وجود 1500 جندي من الأطفال في اليمن، يتم تجنيدهم أساسا من قبل المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون القوات الحكومية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شمدساني في بيان "وردتنا تقارير عديدة حول تجنيد أطفال في اليمن للمشاركة في النزاع المسلح خصوصا من اللجان الشعبية المرتبطة بالحوثيين".

وأضافت "بين 26 أذار/مارس 2015 و31 كانون الثاني/يناير 2017 نجحت الأمم المتحدة في التحقق من تجنيد 1476 طفلا جميعهم من الذكور" مضيفة أن هذا العدد "قد يكون أكبر بكثير لأن معظم الأسر غير مستعدة للتطرق إلى مسألة تجنيد أولادهم خشية التعرض لأعمال ثأرية".

وتابعت "الأسبوع الماضي وردتنا تقارير جديدة حول أطفال جندوا من دون علم أسرهم" مشيرة إلى أن أطفالا دون الـ18 من العمر "غالبا ما يدفعون إلى القتال عن طريق الخداع أو الإغراء بمنافع مالية".

تجنيد الأطفال دون الـ15 يعتبر جريمة حرب

وأوضحت أن "تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة محظور بموجب القانون الدولي" مشيرة إلى أن تجنيد أطفال دون الـ15 من العمر قد يعتبر "جريمة حرب".

وقالت "ندعو كافة الأطراف إلى الإفراج فورا عن الأطفال" الجنود.

من جهتها ذكرت منظمة العفو الدولية حالة أربعة فتيان تراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما يسكنون في صنعاء تم تجنيدهم منتصف شباط/فبراير من قبل الحوثيين للقتال على الحدود مع السعودية.

وأبلغ سكان من حيهم أهلهم بعد أن شاهدوا الأولاد الأربعة يصعدون إلى حافلة مع ستة فتيان آخرين أمام مركز للمتمردين كما ذكرت منظمة العفو.

مبلغ شهري يتراوح بين 80 2 120 دولار في حالة مقتل الطفل المقاتل

وفي بيان قالت المنظمة أن المتمردين يقترحون في بعض الحالات دفع مبلغ يتراوح ما بين 80 و120 دولارا شهريا لكل ولد "اذا استشهد على الجبهة".

وقالت سماح حديد، نائبة مدير الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، "من المروع أن نرى الحوثيين يأخذون الأولاد من ذويهم ويحرمونهم من طفولتهم لوضعهم على خط الجبهة حيث قد يقتلون" منددة ب"انتهاك معيب للقانون الدولي".

ويشهد اليمن حربا تدور بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم - القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح - والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي..

وبحسب الأمم المتحدة تسبب النزاع في اليمن بسقوط أكثر من 7500 قتيل بينهم 4667 مدنيا و40 ألف جريح بينهم 8180 مدنيا.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 01/03/2017