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أمريكا

ترامب يتعهد أمام الكونغرس بالبدء "قريبا" في عملية بناء جدار على حدود المكسيك

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/03/2017

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء في بداية خطابه أمام الكونغرس بأنه سيتم "قريبا" بدء عملية بناء جدار على الحدود مع المكسيك، فيما ندد في بداية خطابه بعمليات "التخريب" التي استهدفت مقابر يهودية في الولايات المتحدة.

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أمام الكونغرس بأن يتم "قريبا" عملية بناء جدار "كبير" على الحدود مع المكسيك، وهو الوعد الأكثر رمزية ضد الهجرة الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية.

وأكد ترامب في أول خطاب له أمام الكونغرس "علينا إعادة فرض السلامة وتطبيق القانون على حدودنا. لهذا السبب، سنبدأ قريبا بناء جدار كبير على طول حدودنا الجنوبية"، وهو وعد تسبب بأزمة دبلوماسية بين واشنطن ومكسيكو.
 

وندد ترامب بشدة بعمليات "التخريب" الأخيرة التي طاولت مقابر يهودية وبـ"التهديدات" التي تم توجيهها إلى مراكز للمجتمع اليهودي في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وقال ترامب في بداية خطابه إن "أحدث التهديدات التي استهدفت مراكز للمجتمع اليهودي وتخريب المقابر اليهودية (...) تذكرنا بأنه إذا كنا ربما أمّة منقسمة عندما يتعلق الأمر بالسياسة، إلا أننا بلد موحد لإدانة الكراهية والشر بكل أشكاله".

فرانس24/ أف ب
 

نشرت في : 01/03/2017

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