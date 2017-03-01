هولاند يرفض مزاعم فيون حول تحيز النظام القضائي الفرنسي

في إطار ردود الفعل حول خطاب مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون، دافع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن استقلال القضاء رافضا مزاعم فيون بتحيز النظام القضائي. وكان فيون قد أعلن الأربعاء في مؤتمر صحفي في باريس أنه لن ينسحب من السباق، مؤكدا أنه تلقى استدعاء للمثول أمام القضاء يوم 15 آذار/مارس وأن التهمة ستوجه له في قضية وظائف وهمية استفادت منها زوجته وأفراد من عائلته.

دافع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن النظام القضائي الفرنسي في مواجهة مزاعم بالتحيز أطلقها المرشح الرئاسي فرانسوا فيون الذي تقوضت حملته بسبب فضيحة مالية.

وقال هولاند في بيان "كضامن لاستقلال السلطات القضائية أريد أن أجاهر برفض أي تشكيك في القضاة".

وأضاف "أن تكون مرشحا رئاسيا فإن هذا لا يخول لك التشكيك في عمل الشرطة والقضاة... أو أن تدلي باتهامات خطيرة للغاية ضد النظام القضائي ومؤسساتنا بوجه عام".

وكان مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية بفرنسا فرانسوا فيون قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في باريس أنه لن ينسحب من السباق رغم استدعائه من قبل القضاء للمثول في 15 آذار/مارس الجاري في قضية وظائف وهمية استفادت منها زوجته بنلوب وأفراد من عائلته.

وكان فيون ألغى زيارة كانت مقررة إلى معرض الزراعة الدولي من دون تقديم توضيحات عن ذلك بينما اكتفى بيان لفريقه الانتخابي بالإعلان عن موعد آخر للزيارة.

فرانسوا فيون يصر على مواصلة السباق الرئاسي

وصرح فيون الذي كان متجهم الوجه: "لقد تم إبلاغ محامي بأنه سيتم استدعائي في 15 آذار/مارس من قبل قضاة التحقيق لتوجيه الاتهام إلي".

وبعد أن اعتبر أنه يتعرض "لاغتيال سياسي"، أعلن فيون أنه يعول على "الشعب الفرنسي". وأضاف "وحده الاقتراع المباشر (...) يمكن أن يقرر من سيكون الرئيس المقبل للجمهورية". وأضاف "لن أرضخ ولن أنسحب، سأبقى حتى النهاية".

ما الموقف القانوني من ترشح فيون للرئاسة بعد استدعائه من قبل النيابة؟

وقال: "لست أنا من يغتالون فقط، بل الانتخابات الرئاسية أيضا"، علما أن الدورة الأولى من الانتخابات مقررة في 23 نيسان/أبريل.

القضاء يعتزم توجيه التهمة أيضا إلى زوجة فيون

وأفاد مصدر مقرب من التحقيقات الأربعاء أن القضاء الفرنسي استدعى بينيلوب فيون زوجة المرشح الرئاسي تمهيدا لاحتمال توجيه التهم إليها أيضا في إطار التحقيقات في قضية الوظائف الوهمية وتلقيها راتبا كمساعدة برلمانية لزوجها. ولم يوضح المصدر تاريخ مثول زوجة فيون أمام القضاء.

وتراجع فيون في استطلاعات الرأي، إذ أن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان و وزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون (وسط) باتا الأوفر حظا للتأهل إلى الدورة الثانية المقررة في 7أيار/مايو.

مرشح اليمين فرانسوا فيون: "لن أرضخ ولن أنسحب"

وقد فتحت النيابة المالية العامة بفرنسا الجمعة تحقيقا قضائيا بـ"اختلاس أموال عامة، وسوء استغلال أملاك اجتماعية، وتواطؤ وإخفاء جرائم، وسوء استغلال نفوذ، والإخلال بواجب إبلاغ السلطة العليا حول شفافية الحياة العامة".

وانفجرت القضية إثر معلومات نشرتها أسبوعية "لو كانار أنشيني" الساخرة مطلع السنة الجارية عن شبهات بتولي زوجة فيون بينيلوب وظائف وهمية، فتحت النيابة الوطنية المالية في 25 كانون الثاني/يناير تحقيقا أوليا عهدت به إلى دائرة مكافحة الفساد التابعة للشرطة القضائية.

وتناولت التحقيقات الوظائف التي شغلتها بينيلوب فيون كملحقة برلمانية لزوجها ولمن انتخب مكانه، طوال أكثر من خمسة عشر عاما، وذلك مقابل نحو 680 ألف يورو، وكذلك كمتعاقدة مع مجلة ثقافية يملكها شخص مقرب من رئيس الوزراء الأسبق.

فرانس24



نشرت في : 01/03/2017