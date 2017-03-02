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أوروبا

النمسا: أحكام بالسجن على 8 عراقيين بتهمة اغتصاب امرأة

© أ ف ب / أرشيف | مظاهرة مناهضة للاغتصاب في ألمانيا

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/03/2017

عاقبت محكمة نمساوية الخميس 8 عراقيين بالسجن لفترات تتراوح بين 9 و 13 عاما من طالبي اللجوء لإدانتهم باغتصاب جماعي لامرأة ألمانية في فيينا عشية رأس السنة 2016. وأمرت المحكمة بتعويض قيمته 25 ألف يورو للضحية.

أصدرت محكمة نمساوية اليوم الخميس أحكاما بالسجن لفترات تتراوح من تسعة أعوام إلى 13 عاما على ثمانية عراقيين من طالبي اللجوء في قضية اغتصاب جماعي لامرأة ألمانية في فيينا قبل أكثر من عام.

وأدين الرجال الثمانية بأنهم تناوبوا على اغتصاب المرأة البالغة من العمر 28 عاما في شقة سكنية كان يقيم فيها اثنان منهم أثناء الاحتفالات بالعام الجديد عشية الأول من يناير/كانون الثاني 2016 . وبرأت المحكمة متهما تاسعا.
وأمرت المحكمة بتعويض قيمته 25 ألف يورو (26265 دولارا) للمرأة وهي من ولاية ساكسونيا السفلى بشمال ألمانيا والتي كانت في زيارة إلى صديق في فيينا.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إن الادعاء والدفاع أشارا إلى أنهما قد يستأنفان قرار الإدانة أو أحكام السجن.

وكان ألقي القبض على العراقيين التسعة -الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و47 عاما- في فيينا وإقليمين آخرين في صيف العام الماضي. وجميعهم كانوا إما قدموا طلبات للجوء أو حصلوا على اللجوء.
وساعدت القضية في إذكاء نقاش عام بشأن الهجرة والجريمة وهو موضوع رئيسي في انتخابات النمسا العام الماضي التي كاد أن يصل فيها مرشح يمثل أقصى اليمين إلى الرئاسة.

فرانس 24 / رويترز

 

 

نشرت في : 02/03/2017

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