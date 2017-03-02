بطولة "خليجي 24" في الإمارات للمرة الرابعة

صادق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الأربعاء على استضافة بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين في كانون الأول/ديسمبر في عام 2019. وستكون الاستضافة الرابعة للإمارات بعد أعوام 1982 و1994 و2007،

وافق اتحاد كرة القدم الإماراتي على استقبال بطولة كأس الخليج على أراضيه في عام 2019 لتكون المرة الرابعة للإمارات بعد أعوام 1982 و1994 و2007. حيث تستضيف الإمارات "خليجي 24" بعد عشرة أشهر من استضافتها لكأس أسيا في الخامس من كانون الثاني/يناير حتى الأول من شباط/فبراير 2019.

وقال إبراهيم النمر الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم بالوكالة بعد اجتماع مجلس الإدارة الأربعاء: "وافقنا على استضافة "خليجي24" في كانون الأول/ديسمبر 2019، كما تم خلال الاجتماع تأكيد مشاركة المنتخب الوطني في "خليجي24" المقرر إقامته في الدوحة، ووفق الموعد الذي تم اعتماده سابقا من قبل الاتحاد الخليجي".

وكان الاتحاد الخليجي رفض مؤخرا الطلب الذي تقدمت به الإمارات من أجل تأجيل "خليجي 23" الذي تستضيفه قطر من 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 حتى 5 كانون الثاني/يناير 2018 لمدة أسبوع.

وبرر الاتحاد الإماراتي طلب التأجيل بسبب استضافة العاصمة أبوظبي لكأس العالم للأندية من 6 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر والتي ستؤثر على استعدادات المنتخب الوطني للبطولة الخليجية.



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 02/03/2017