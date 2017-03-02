الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

مصر: ماذا بعد تبرئة حسني مبارك؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا: برنامج ماكرون... هل يقنع الناخبين؟

للمزيد

ريبورتاج

ما معنى "الجمهورية الخامسة" في فرنسا؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

فرانسوا فيون و"الانتحار السياسي"!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

459 طنا: حمولة أمتعة الملك سلمان إلى أندونيسيا!!

للمزيد

وجها لوجه

موريتانيا.. هل تُـفشل المعارضة التعديلات الدستورية؟

للمزيد

النقاش

خطاب ترامب: إجراءات صارمة بلهجة ناعمة

للمزيد

حدث اليوم

ليبيا: طريق الهجرة... إذلال وعذاب

للمزيد

منتدى الصحافة

فرنسا - الولايات المتحدة: لماذا يصعد الساسة لهجتهم ضد الإعلام؟ ج2

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

مصر: حكم نهائي غير قابل للطعن ببراءة مبارك من تهمة التورط في قتل متظاهرين عام 2011

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/03/2017

برأت محكمة النقض المصرية الخميس الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء "ثورة يناير" عام 2011. وتعتبر أحكام محكمة النقض نهائية وغير قابلة للطعن عليها.

أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس حكما نهائيا ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء انتفاضة 2011.
 

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو/ حزيران 2012  بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا  إبان "ثورة يناير" 2011 ، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
 

وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر تشرين الثاني 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو/ أيار الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها.
وقرار المحكمة اليوم نهائي وغير قابل للطعن عليه. 

وأوضح  مصدر قضائي أنه بصدور هذا الحكم بالبراءة فإنه لا توجد أي أحكام قضائية على مبارك الذي سبق أن أدين في قضية إهدار مال عام عرفت باسم "القصور الرئاسية" إلا أنه أمضى مدة العقوبة فيها وهي الحبس ثلاث سنوات.

 

فرانس 24 / أ ف ب / رويترز

 

نشرت في : 02/03/2017

  • مصر

    مصر: جلسة "تاريخية" في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة قتل متظاهرين

    للمزيد

  • مصر

    في الذكرى السادسة لثورة يناير... السيسي يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح

    للمزيد

  • مصر

    الملياردير المصري حسين سالم يتنازل عن أغلب ثروته مقابل وقف الملاحقات القضائية

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي