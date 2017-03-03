الموسيقي اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف متهم بتقبيل فتاة قاصر

فتح القضاء الفرنسي تحقيقا حول قيام عازف البوق (الترومبيت) الفرنسي اللبناني إبراهيم معلوف بتقبيل فتاة متدربة في الرابعة عشرة من عمرها. ويمكن أن تصل العقوبة في هذا النوع من القضايا في فرنسا إلى السجن خمسة أعوام.

فتح القضاء الفرنسي تحقيقا تعود وقائعه إلى أواخر 2013. بحق الموسيقي الفرنسي اللبناني الذي حاز مؤخرا على جائزة سيزار عن موسيقى فيلم "في غابات سيبيريا"، بتهمة تقبيل فتاة متدربة في الرابعة عشرة من عمرها.

وأوضحت المحققة لور بيكو أن التهمة التي قد توجه إلى معلوف البالغ من العمر 36 عاما، تختلف عن تهمة الاعتداء الجنسي، إذ أن عبارة الاعتداء الجنسي تشترط وقوع فعل جنسي يخالف إرادة الطرف الآخر، أما في هذه الحالة فقد كانت الفتاة موافقة، لكن القانون يطال إبراهيم معلوف لأن الفتاة قاصر.

وتعود هذه القضية إلى أواخر العام 2013، حين كانت الفتاة في الرابعة عشرة من العمر، وأمضت أسبوعا من التدريب في الاستوديو الذي يملكه في باريس.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" أن معلوف بعث بعد ذلك رسالة نصية يطلب فيها من تلميذته أن ترسل له صورة لها عارية، لكن المصادر القضائية لم تؤكد هذه المعلومة.

وفتح تحقيق بعدما تقدم أهل الفتاة بدعوى في كانون الثاني/يناير من العام 2016، وأوقف على ذمة التحقيق في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال للمحققين حينها أنه "ندم فورا على فعلته التي لم تتكرر" بحسب المحققة.

وأوضحت ان الفتاة "في حالة نفسية معقدة" فهي كانت معجبة جدا بالفنان. وستستمع المحققة إلى أقوالها مجددا لسؤالها عن أقوال معلوف.

ويمكن أن تصل العقوبة في هذا النوع من القضايا في فرنسا إلى السجن خمسة أعوام ودفع غرامة بقيمة 75 ألف يورو.

ولد إبراهيم معلوف في بيروت العام 1980، وتلقى الأسبوع الماضي جائزة "سيزار" عن موسيقى فيلم "في غابات سيبيريا".

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 03/03/2017