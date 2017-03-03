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الشرق الأوسط

ريبورتاج: معاناة المدنيين الفارين من الموصل في ظل اشتداد المعارك

© صورة ملتقطة من الشاشة

فيديو عبد الله ملكاوي

نص عبد الله ملكاوي

آخر تحديث : 03/03/2017

يواصل الجيش العراقي تقدمه ببطء نحو قلب مدينة الموصل في ظل محاولات تنظيم "الدولة الإسلامية" استغلال سوء الأحوال الجوية لتنفيذ هجمات مضادة تهدف إلى تأخير تقدم القوات، في حين تتواصل معاناة المدنيين الفارين من ساحات الحرب. ريبورتاج موفد فرانس24 إلى الموصل عبد الله ملكاوي.

إخراج تنظيم "الدولة الإسلامية" من الموصل مهمة ليست سهلة. في كل تقدم تواجه القوات العراقية مقاومة شرسة من جهاديين على استعداد للقتال حتى الموت. جثثهم تترك لتتعفن على مرأى من الجنود الذين يقومون بدوريات مستمرة في الأحياء المحررة حديثا. فسيطرتهم على هذه الأجزاء تقابل في كثير من الأحيان بهجمات مضادة على الأرض وعبر الجو.

معركة الحسم في الموصل تقترب من ساعة الصفر وتنذر بمعارك طاحنة يحاول السكان الإفلات منها بانتهاز أي فرصة للخروج من ساحات القتال قبل الهجوم النهائي.

فيما بعد يتم استقبال المدنيين وعزل الرجال عن النساء للتحقق من أمرهم. تحديد المشتبه بهم أولوية قصوى، أما السبيل إلى ذلك فيبقى معقدا وبطريقة بدائية.

توافد النازحين يتواصل وسط محاولات الجنود التأكد من هوياتهم دون التردد في تقديم بعض المساعدات.

عبد الله ملكاوي
 

نشرت في : 03/03/2017

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