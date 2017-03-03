ميركل توقع في تونس اتفاقا جديدا حول الهجرة بين البلدين

وقعت تونس وبرلين اتفاقا جديدا حول الهجرة يتم بموجبه الإسراع بالإجابة على طلبات ألمانيا للتعرف على هويات تونسيين ترفض طلبات لجوئهم. ومن المنتظر أن تلقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خطابا أمام البرلمان التونسي وأن تلتقي لاحقا رجال أعمال.
أعلنت ألمانيا وتونس الجمعة توقيع اتفاق جديد حول الهجرة خلال زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى تونس. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي استقبل ميركل بعيد وصولها في وقت سابق في قصر قرطاج.
وتونس المحطة الثانية في جولة ميركل بعد مصر.
وشهدت العلاقات بين تونس وألمانيا توترا بعد اعتداء برلين الذي أوقع 12 قتيلا في كانون الأول/ديسمبر ونفذه التونسي أنيس العامري الذي هرب ثم قتلته الشرطة الإيطالية.
واتهمت برلين تونس بتعطيل ترحيله في 2016، ثم طرح مسؤولون ألمان فكرة فرض عقوبات على الدول غير المتعاونة بشكل كاف في ملف الهجرة ومنها تونس.
في هذا الإطار، زار رئيس الوزراء يوسف الشاهد ألمانيا، وأتاحت زيارته "تهدئة الأمور"، وفق مصدر رسمي تونسي طلب عدم ذكر اسمه.
وقبل الزيارة، رفضت تونس فكرة إقامة مخيمات على أراضيها للمهاجرين الذين يتم انقاذهم بعد محاولتهم عبور المتوسط انطلاقا من ليبيا.
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