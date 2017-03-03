فرنسا: استقالة الناطق باسم مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون

أعلن تيري سولير استقالته من منصبه كمتحدث باسم مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون، ليكون بذلك اسما بارزا جديدا بين من تخلوا عن رئيس الوزراء السابق بعد إعلانه الاستمرار في حملته الانتخابية رغم قرب توجيه الاتهام له في قضية وظائف وهمية مزعومة في فريقه شغلتها زوجته واثنان من أبنائه.

استقال الناطق باسم المرشح اليميني للرئاسة الفرنسي فرانسوا فيون الجمعة من مهامه كما أعلن على تويتر، في أحدث انشقاق في صفوف الداعمين لرئيس الوزراء السابق.

وكتب الناطق باسم فيون، تيري سولير على تويتر "لقد قررت أن أضع حدا لمهامي كناطق باسم فرانسوا فيون" الذي يواجه متاعب قضائية على خلفية مزاعم بوظائف وهمية أوكلت إلى أفراد عائلته.

وكان الوزير السابق برونو لومير قد انسحب الأربعاء من فريق حملة فيون، بعد قرار الأخير التمسك بترشحه رغم عزم القضاء على توجيه الاتهام له قريبا في القضية.

وتتناول التحقيقات وظائف شغلتها بنلوب زوجة فيون كملحقة برلمانية لزوجها ولمن انتخب مكانه، طوال أكثر من خمسة عشر عاما، وذلك مقابل نحو 680 ألف يورو، وكذلك كمتعاقدة مع مجلة ثقافية يملكها شخص مقرب من رئيس الوزراء السابق.

كما يشمل التحقيق وظائف مساعدين برلمانيين منحت لولديه شارل وماري فيون حين كان عضوا في مجلس الشيوخ من 2005 إلى 2007.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/03/2017