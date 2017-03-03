فرنسا: كوبا "البولندي"، اللاعب الذي فتح الطريق أمام بلاتيني "الإيطالي" وزيدان "الجزائري"

مع وفاة ريمون كوبا هداف منتخب "الديوك" في خمسينات وستينات القرن الماضي، فقدت كرة القدم الفرنسية أول نجم صنع تاريخها وفتح طريق الشهرة أمام لاعبين بارزين من أصول أجنبية وفي مقدمتهم "الإيطالي" ميشال بلاتيني و"الجزائري" زين الدين زيدان.

كان ريمون كوبا، هداف المنتخب الفرنسي لكرة القدم في خمسينات وستينات القرن الماضي والذي توفي صباح الجمعة عن 85 عاما، أحد أبرز نجوم عصره إلى جانب الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو والأنكليزي ستانلي ماتيوز.

وكان كوبا، المتحدر من أصول بولندية، أول لاعب من أصل أجنبي يصنع مجد اللعبة في فرنسا وينتقل إلى الشهرة، ليفتح الطريق أمام نجوم آخرين من أصول أجنبية برزوا بعده وفي مقدمهم "الإيطالي" ميشال بلاتيني في الثمانينات و"الجزائري" زين الدين زيدان في التسعينات وخلال أولى سنوات الألفية الثالثة.

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فهذا الرجل القصير القامة (1,68م)، أول فرنسي يحرز جائزة الكرة الذهبية، في 1958، وهي الثالثة في التاريخ بعد أن حصل عليها ماتيوز في 1956 ودي ستيفانو في 1957. وقد حل ثانيا عامي 1956 و1957 وثانيا عام 1959.

وهو أيضا أول لاعب كرة القدم يحظى بشرف وسام... الشرف في بلاده (1970)، ما يدل على مكانته المرموقة في كرة القدم الفرنسية.

وبدأت أسطورة كوبا عندما كان يلعب في صفوف نادي رانس، باريس سان جرمان عصره، من 1951 لغاية 1956 ثم من 1959 لغاية 1967، بحيث قاد الفريق إلى لقب بطل الدوري أربع مرات (1953 و1955 و1960 و1962). كما قاده لنهائي كأس أوروبا للأندية البطلة (التي تحولت إلى دوري أبطال أوروبا بداية التسعينات) في 1956 وخسر أمام ريال مدريد الذي التحق إلى صفوفه في الموسم الموالي.

وفي ريال مدريد، وجد ريمون كوبا رئيسا لديه نظرة مستقبلية اسمه سانتياغو برنابيو، كما وجد فيه لاعبا مميزا، ربما أول نجم عالمي في كرة القدم، وهو الأرجنتيني (الذي سيصبح بعدها إسبانيا) ألفريدو دي ستيفانو ليشاركه صنع أول حقبة ذهبية في تاريخ النادي الملكي.

وسيطر كوبا وزملائه على كرة القدم الأوروبية لعدة سنوات، ليفوز معهم ثلاث مرات بكأس أوروبا للأندية البطلة، في سنوات 1957 و1958 و1959.

وبصفوف المنتخب الفرنسي، قاد ريمون كوبا زملائه إلى نصف نهائي كأس العالم 1958 في السويد، إلى جانب جوست فونتين، ليخسر أمام برازيل النجم الصغير بليه بنتيجة 2-5. وأختير كوبا أفضل لاعب في الدورة.

ريمون كوبا اسمه الأصلي ريمون كوباتشيفسكي. ولد في عائلة بولندية هاجرت إلى فرنسا إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918) لتستقر في إقليم باد كاليه، في شمال البلاد. وكان والده عامل منجم، ليشتغل بدوره بنفس المنجم خلال سنوات شبابه.

ثلاثة لاعبين فرنسيين فقط حصلوا بعد كوبا على جائزة الكرة الذهبية، وهم ميشال بلاتيني، الإيطالي الأصل، في سنة 1983 ثم في 1984 و1985، وجان بيار بابان في 1991 فزين الدين زيدان في 1998.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 03/03/2017