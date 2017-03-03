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الشرق الأوسط

كردستان العراق: قتلى في اشتباكات بين فصيلين كرديين كبيرين في سنجار

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/03/2017

اندلعت اشتباكات في منطقة سنجار قرب الحدود العراقية السورية بين قوات موالية للحزب الديمقراطي الكردستاني وأخرى موالية لحزب العمال الكردستاني بعد أن دخلت الأولى منطقة تسيطر عليها الثانية، وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات قد أسقطت قتلى من الجانبين.

قال مصدران أمنيان كرديان إن اشتباكات اندلعت بين جماعتين كرديتين متنافستين في شمال غرب العراق اليوم الجمعة بعد أن انتشرت قوة موالية لأحد الأحزاب في منطقة يسيطر عليها حزب آخر.

واندلعت الاشتباكات بعد أن انتشرت قوة بشمركة روج آفا قرب الحدود السورية أمس الخميس لتطبق على أراض خاضعة لسيطرة جماعة محلية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.

وتسلط الاضطرابات الضوء على خطر الصراع والتنافس على النفوذ بين القوى المتعددة المعادية لتنظيم "الدولة الإسلامية" والتي يعتمد كثير منها على رعاة إقليميين للحصول على الدعم السياسي أو الأسلحة.

وقال مصدر أمني كردي "هناك شهداء ومصابون من الجانبين".

وتتكون قوة بشمركة روج آفا من أكراد من سوريا، وجرى تشكيلها وتدريبها في العراق بدعم من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وتخوض تركيا حربا ضد حزب العمال الكردستاني الذي أصبح له موطئ قدم في سنجار بعد أن ساعد الأقلية الإيزيدية بالعراق حين اجتاح تنظيم "الدولة الإسلامية" المنطقة في صيف 2014. وشكل حزب العمال الكردستاني جماعة محلية تابعة له هناك تعرف باسم وحدات مقاومة سنجار.

وقالت وحدات مقاومة سنجار في بيان اليوم الجمعة إن القتال بدأ حين حاولت قوات بشمركة روج آفا الاستيلاء على مواقعها في بلدة خناصور. واتهمت الوحدات تركيا بالتحريض على العنف".

وأضاف البيان "أنها مبادرة استفزازية تماما".

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة إن حزب العمال الكردستاني يمثل "تهديدا للحكومة الإقليمية الشرعية بشمال العراق، وبعض الدول تستغله ضد الإدارة الحالية هناك".

وأضاف للصحافيين في أنقرة "من واجبنا تدمير هذه التنظيمات الإرهابية أينما تكون".

 

فرانس24/ رويترز
 

نشرت في : 03/03/2017

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