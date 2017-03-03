كولومبيا: الأمم المتحدة قادرة على إتمام نزع سلاح فارك في الوقت المحدد

قال رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى كولومبيا المكلفين بمراقبة سير تنفيذ بنود اتفاق السلام في هذا البلد الذي تم توقيعه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بين الحكومة و"القوات المسلحة الثورية في كولومبيا" (فارك) إن اللجنة تمتلك الإمكانيات اللوجستية والتقنية لإتمام نزع أسلحة فارك ضمن المدة المحددة قبل 29 أيار/مايو 2017.

أكدت بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا الخميس أنها "قادرة" على إتمام عملية نزع أسلحة "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا" (فارك) بحلول نهاية أيار/مايو عملا بالاتفاق الموقع بين المقاتلين الماركسيين والحكومة.

وقال رئيس بعثة المراقبين الدوليين في هذا البلد خافيير بيريز أكينو "إننا قادرون على القيام بكل ما هو ضروري من أجل عملية تخلي (عناصر فارك) عن أسلحتهم التي بدأت (الأربعاء)" مضيفا "لدينا كل القدرة اللوجستية والتقنية لإنجاز ذلك".

وقد بدأت "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا" (فارك)، أبرز حركات التمرد في هذا البلد والتي تشكلت عام 1964 إثر حركة تمرد قام بها فلاحون، الأربعاء بتسليم أسلحتها تحت إشراف الأمم المتحدة في 26 منطقة من كولومبيا، على أن تنتهي العملية في 29 أيار/مايو كحد أقصى، تطبيقا لنقطة مهمة في اتفاق السلام الموقع مع الحكومة الكولومبية.

ووقع اتفاق السلام في 24 تشرين الثاني/نوفمبر بعد أربع سنوات من المفاوضات في كوبا، لإنهاء أقدم نزاع في أمريكا اللاتينية أوقع ما لا يقل عن 260 ألف قتيل وأسفر عن أكثر من 60 ألف مفقود و6,9 مليون نازح.

إلا أن بدء عملية نزع الأسلحة تأخر إذ كان من المفترض بعناصر فارك البالغ عددهم حوالى سبعة آلاف مقاتل، أن يكونوا سلموا الأربعاء 30% من أسلحتهم.

وانتهى تجميع المقاتلين في 18 شباط/فبراير بدل نهاية كانون الأول/ديسمبر مثلما كان مقررا أساسا، ونسب أكينو هذا التأخير إلى "الواقع اللوجستي" للعملية الذي اضطرت الأمم المتحدة إلى التكيف معه.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 03/03/2017