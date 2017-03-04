اليمن: منظمة الصحة العالمية تتمكن من دخول تعز بعد عامين على حصارها

قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن المنظمة تمكنت من دخول مدينة تعز، ثالث كبرى مدن اليمن، والمحاصرة جزئيا منذ نحو عامين، حيث قامت بتوزيع نحو ثمانية أطنان من المساعدات الطبية على مستشفيات المدينة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تمكنت السبت من توزيع ثمانية أطنان من المساعدات الطبية على مستشفيات تعز، ثالث كبرى مدن اليمن والتي يحاصرها الحوثيون جزئيا منذ نحو عامين.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان "إنها المرة الأولى منذ بدء النزاع" التي تتمكن فيها من "توزيع مسلتزمات طبية حيوية عبر خط الجبهة".

وصرح المتحدث باسم منظمة الصحة طارق يساريفيتش لوكالة فرانس برس "وصلت الشاحنة إلى تعز بالأمس. وتم اليوم توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المستشفيات".

وتابع "هذه المرة الأولى التي تفاوض فيها منظمة الصحة ومركز تنسيق الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة لإتاحة دخول تعز من الطريق المباشرة إليها" حيث يحتاج أكثر من 350 ألف شخص إلى مساعدات طبية عاجلة.

كما أوضح "نجحنا في الحصول على جميع التصاريح وعبور الحواجز الأمنية"، مضيفا أن منظمة الصحة عجزت من قبل عن نقل مساعدات إلى المدينة إلا عبر "طرقات فرعية".

والثلاثاء أجبر مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين على إلغاء زيارة كانت مقررة لتعز بسبب القصف ومنع موكبه من عبور الحاجز الأخير قبل خط الجبهة.

وتدور الحرب في اليمن بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة والحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح من جهة ثانية. وأوقع النزاع في عامين أكثر من 7500 قتيل و40 ألف جريح، بحسب أوبريان.

وتفاقم النزاع مع بدء تحالف تقوده السعودية في آذار/مارس 2015 حملة عسكرية لطرد الحوثيين المدعومين من إيران، الذين سيطروا على صنعاء ومناطق أخرى من البلاد مع نهاية 2014 وبداية 2015.

وأوضح يساريفيتش بعد عودته إلى اليمن أن الوضع الإنساني في هذا البلد "أسوأ" من الوضع في سوريا. وقال "الناس جائعون، هناك سوء تغذية، المستشفيات محرومة من الكهرباء والوقود، الموظفون لا يتقاضون الرواتب".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/03/2017