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الشرق الأوسط

رئيس الوزراء التركي يجري اتصالا هاتفيا "بناء" بالمستشارة الألمانية ميركل

© أ ف ب / أرشيف | المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/03/2017

أجرى رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم اتصالا هاتفيا السبت مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وصفه "بالبناء"، وذلك وسط توتر بين البلدين على خلفية إلغاء ألمانيا تجمعات مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أنه أجرى اتصالا هاتفيا "بناء" السبت مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حسب ما أوردت وسائل الإعلام التركية، وسط توتر بين البلدين بعد إلغاء ألمانيا لتجمعات مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وتابع يلديريم "أجرينا اتصالا جيدا وبناء"، على ما نقلت قناة "سي إن إن تورك"، مضيفا "سيعقد وزيرانا للخارجية اجتماعا الأسبوع المقبل". وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره الألماني سيغمار غابريال اتفاقا في اتصال هاتفي الجمعة على اللقاء الأربعاء، حسب ما أعلن مسؤول تركي رفيع.

وألغت السلطات المحلية الألمانية يومي الخميس والجمعة ثلاثة تجمعات مؤيدة لتوسيع صلاحيات أردوغان في الاستفتاء الذي ستنظمه السلطات التركية في 16 نيسان/أبريل المقبل.

وأثارت القرارات استنكارا شديدا من قبل أنقرة، التي اتهمت برلين بالعمل من أجل فوز معسكر الـ"لا" في الاستفتاء، لكن ميركل ردت بأن هذه القرارات ليست صادرة عن الحكومة الفدرالية بل عن السلطات المحلية.

وبرزت هذا الأسبوع حدة الخلاف المستمر بين أنقرة وبرلين منذ محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/يوليو، بعد توقيف وسجن مراسل صحيفة دي فيلت الألمانية دنيز يوجل الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية.

وقال أردوغان الجمعة إن يوجل "جاسوس ألماني" و"ممثل لحزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة إرهابيا.

 

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/03/2017

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