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الشرق الأوسط

سقوط مقاتلة سورية في منطقة حدودية مع تركيا

© الصورة مأخوذة من شاشة فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/03/2017

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية عن سقوط طائرة عسكرية سورية في منطقة حدودية. وكانت الوكالة قد أوردت في وقت سابق عن رئيس الوزراء التركي أن سبب التحطم مازال مجهولا، مرجحا فرضية سقوطها نتيجة سوء الأحوال الجوية.

تحطمت طائرة عسكرية سورية السبت على الحدود بين تركيا وسوريا في محافظة هاتاي بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله "فقدنا الاتصال بطائرة حربية كانت بمهمة استطلاعية بالقرب من الحدود التركية والبحث جار عن الطيار".

من جهته، قال محافظ هاتاي أردال عطا بحسب الأناضول أن "فرقا طبية ومن الدرك وصلت إلى جسم الطائرة. مقصورة الطائرة كانت فارغة. نحن واثقون بأن الطيارين نجوا بأنفسهما عبر القفز"، لافتا إلى عمليات بحث قائمة.

وقال المتحدث باسم حركة أحرار الشام المعارضة أحمد قرة علي لفرانس برس أن "كتائب الدفاع الجوي في حركة أحرار الشام تمكنت من إسقاط طائرة ميغ 21 تابعة لنظام الأسد كانت تحلق في سماء محافظة إدلب ونفذت غارات في الريف الشمالي".

وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن "سقوط طائرة حربية في ريف محافظة إدلب"، موضحا أن "مصير قائد الطائرة لا يزال مجهولا فيما تضاربت المعلومات حول سبب السقوط".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأناضول عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أن سبب التحطم مجهول، لافتا إلى أحوال جوية سيئة.

وروى سكان من قرية سمندغ التركية على الحدود السورية أنهم سمعوا دويا وأبلغوا الدرك قرابة الساعة 18,30 (15,30 ت غ)، بحسب ما نقلت وكالة دوغان الخاصة للأنباء.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/03/2017

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