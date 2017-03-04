تونس: حكم جديد بسجن بن علي ست سنوات في قضية فساد

أصدرت محكمة في تونس أحكاما بالسجن بحق ثمانية متهمين الجمعة، بينهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وصهره عماد الطرابلسي، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد في قضية تعرف إعلاميا باسم قضية "حفلات ماريا كاري" ليضاف حكم جديد للأحكام الصادرة بحق بن علي منذ الثورة التي أطاحت بنظامه عام 2011.

أصدرت محكمة في تونس الجمعة حكما غيابيا بالسجن لمدة ست سنوات بحق الرئيس السابق زين العابدين بن علي، المنفي في السعودية، بعدما أدانته بقضية فساد، كما أعلنت النيابة العامة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي لوكالة فرانس برس أن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدرت أحكاما حضورية وأخرى غيابية بحق ثمانية متهمين بينهم بن علي وصهره عماد الطرابلسي في القضية المعروفة إعلاميا باسم "حفلات ماريا كاري" نسبة إلى المغنية الأمريكية الشهيرة.

وبحسب وسائل إعلام تونسية فان "تجاوزات" شابت الحفلين الغنائيين اللذين أقامتهما كاري في تونس في 2006 وكان يفترض بأن يذهب قسم من عائداتهما إلى صندوق التضامن الوطني 26-26 لكنه ذهب بدلا من ذلك إلى أمكنة أخرى.

وأوضح المتحدث أن المحكمة قضت بسجن المتهمين جميعا في هذه القضية ست سنوات في حين أضافت إلى هذه العقوبة خمس سنوات أخرى لصهر الرئيس المخلوع بتهمة الفساد، ليصبح مجموع العقوبة التي أنزلتها بالطرابلسي السجن لمدة 11 عاما.

ويقيم زين العابدين بن علي في منفاه بالسعودية منذ فر من بلاده في مطلع 2011 حين أطاحت ثورة بنظامه. ومذاك صدرت أحكام قضائية عديدة بحقه ولا سيما في قضايا فساد. كما أنه محكوم عليه بالسجن مدى الحياة في قضية القمع الدموي للمتظاهرين ضده أثناء الثورة (أكثر من 300 قتيل).

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 04/03/2017