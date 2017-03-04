ليبيا: مجموعة مسلحة تسيطر على موقع في الهلال النفطي وتصل لمطار راس لانوف

تمكنت قوات "سرايا الدفاع عن بنغازي" من الوصول إلى مطار راس لانوف الرئيسي في منطقة الهلال النفطي الذي تسيطر عليه قوات الجيش الوطني التابع للمشير خليفة حفتر منذ العام الماضي. وأكد متحدث باسم الجيش الوطني أن القتال مستمر في المنطقة.

أعلن متحدث باسم قوات السلطة الموازية في شرق ليبيا السبت أن مجموعات مسلحة سيطرت على موقع نفطي هام في شمال شرق البلاد.

وقال العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر "وصلت قوات "سرايا الدفاع عن بنغازي" إلى مطار راس لانوف الرئيسي". وأوضح المسماري أن "القوات المهاجمة زودت بمدرعات حديثة و رادار للتشويش على الدفاع الجوي".

لكنه أكد أن "الوضع العسكري تحت السيطرة العامة" في منطقة الهلال النفطي مشيرا إلى أن "المعركة مستمرة (...) وتتم بتوجيهات من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر".

وتقاتل سرايا الدفاع عن بنغازي قوات حفتر التي كانت سيطرت في أيلول/سبتمبر على المواقع النفطية الرئيسية الأربعة في شمال شرق البلاد، وهي الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة.

ومساء الجمعة، أكدت حكومة الوفاق في بيان أن "لا علاقة لها بالتصعيد العسكري الذي وقع في منطقة الهلال النفطي ولم تصدر عنها أي تعليمات أو أوامر لأي قوة كانت بالتحرك نحو المنطقة".

وأعلنت "إدانتها الشديدة لهذا التصعيد الخطير الذي (...) يحبط آمال الليبيين في حقن الدماء"، محذرة من أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر التصعيد في تلك المنطقة أو غيرها".

وتسود ليبيا الفوضى والنزاعات بين مجموعات مسلحة وعشرات القبائل منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 04/03/2017