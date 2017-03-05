إيران: تقدم في المحادثات مع السعودية حول مشاركة الإيرانيين في موسم الحج

أعلن ممثل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية لشؤون الحج أن المحادثات الجارية بين بلاده والسعودية أحرزت تقدما ملموسا من جهة السماح بعودة الإيرانيين لأداء مناسك الحج العام الحالي. وتصاعد التوتر بين السعودية وإيران، بعد حادثة التدافع المأساوية التي أودت بنحو 2300 شخص عام 2015، بينهم 464 إيرانيا.

أعلنت إيران الأحد عن إحراز تقدم في محادثاتها مع السعودية بشأن السماح لمواطنيها بالمشاركة في موسم الحج العام الحالي، رغم وجود بعض المسائل العالقة.

ومنع الإيرانيون القادمون من الجمهورية الإسلامية من أداء مناسك فريضة الحج في مكة العام الماضي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، إثر قطيعة دبلوماسية بين البلدين بعدما فشلا في التوصل إلى اتفاق حول الإجراءات الأمنية.

ونقلت وكالة "اسنا" عن ممثل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في شؤون الحج علي غازي عسكر قوله إن "معظم القضايا المطروحة للنقاش تم حلها فيما بقيت عدة مسائل".

وأوضح أنه "إذا تم حل هذه المسائل، نأمل أن يتم إرسال الحجاج إلى السعودية".

ولا تزال المحادثات جارية منذ توجه وفد إيراني إلى السعودية في 22 شباط/فبراير.

وتصاعد التوتر بين السعودية وإيران، عندما شككت طهران بقدرة الرياض على تنظيم مناسك الحج بعد حادثة التدافع المأساوية التي أودت بنحو 2300 شخص عام 2015، بينهم 464 إيرانيا تطالب طهران بتعويضات لعائلاتهم.

وأضاف عسكر أن طهران ناقشت قضية الاعتداء الجنسي الذي تعرض له مراهقان إيرانيان في مطار جدة غرب المملكة العام ذاته، وهو ما دفع الجمهورية الإسلامية إلى تعليق رحلات العمرة إلى المملكة احتجاجا على الحادثة.

وأفاد عسكر أن محكمة سعودية قضت "بسجن المعتدين لمدة أربع سنوات إضافة إلى ألف جلدة وتسريحهم من عملهم".

وأوضح انه إذا "بات واضحا لدينا أنهم عوقبوا، فسيعود المعتمرون" الإيرانيون.

والحج حلقة في سلسلة من الملفات الخلافية بين السعودية وإيران، أبرزها النزاعات في المنطقة مثل اليمن وسوريا. كما تتهم الرياض طهران بـ"التدخل" في شؤون دول عربية طبقا لمصالح وحسابات مذهبية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 05/03/2017