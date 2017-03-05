وزير الاقتصاد الفرنسي يؤكد وجوب تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني "بشكل دقيق"

خلال زيارة يقوم بها إلى طهران، قال وزير الاقتصاد الفرنسي أنه "هناك قواعد في القانون الدولي لا يمكن النظر فيها عبر تغريدة"، في إشارة إلى المواقف التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر حول الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى.

اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي الأحد أن هناك قواعد دولية "لا تستطيع تغريدة أن تعيد النظر فيها"، في إشارة إلى مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.

وصرح ميشال سابان لصحافيين في طهران "مهما كانت حرية القرار لدى بلد كبير مثل الولايات المتحدة، هناك قواعد في القانون الدولي لا يمكن إعادة النظر فيها عبر تغريدة"، مضيفا "يمكن أن تصدر عبارات نارية (ولكن) ينبغي ألا تقلقنا".

وكان يشير إلى استخدام ترامب حسابه على موقع تويتر للتعبير عن مواقف من مختلف الموضوعات بينها الاتفاق النووي الذي وقع في تموز/يوليو 2015، وتوعد الرئيس الأمريكي بـ"تمزيقه" قبل انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/يناير.

ونفذ ترامب تهديداته بفرض عقوبات جديدة على طهران، لكنه لم يصل بعد إلى حدود تعطيل الاتفاق النووي الذي سعى إليه سلفه باراك أوباما.

وتابع سابان "هناك اتفاق، هناك قواعد، ويجب تنفيذها في شكل دقيق" من جانب كل الأطراف المعنيين، أي إيران من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة أخرى.

وأكد أن فرنسا تأمل "بالمضي حتى النهاية في اتفاق يصب في مصلحة إيران وبقية العالم".

ولاحظ الوزير الفرنسي أن هناك "رسائل متناقضة" تصدر من الرئيس الأمريكي وإدارته بالنسبة إلى الاتفاق النووي وموضوعات أخرى.

وقال "الرد الأفضل هو تبني موقف وأضح وقوله بوضوح والتزامه بحزم".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 05/03/2017