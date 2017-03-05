الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

فرنسا: فيون يدعو للمقاومة

للمزيد

أسبوع في العالم

فرنسا: الانتخابات الرئاسية... مفاجآت وتساؤلات

للمزيد

حدث اليوم

البحرين: ما العمل في خطاب الكراهية؟

للمزيد

مراسلون

الزنتان: مرآة الفوضى الليبية

للمزيد

تكنوفيليا

سيارات أجرة ذاتية القيادة في سماء دبي!

للمزيد

هي الحدث

في اليوم العالمي للمرأة.. رجال من أجلها

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

تبرئة مبارك.. "مهزلة القرن"!!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

إيمانويل ماكرون يكشف عن برنامج انتخابي يقترح تغييرا شاملا

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

الفلبين: الجيش يعثر على جثة رهينة ألماني قتلته جماعة "أبو سياف" المتطرفة

© أ ف ب | حاجز للجيش الفلبيني في مينداناو في 27 شباط/فبراير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/03/2017

عثر الجيش الفلبيني على جثة الألماني يورغن كانتنر البالغ من العمر 70 عاما والذي كان رهينة لدى جماعة "أبو سياف" الإسلامية المتطرفة التي قتلته الأسبوع الماضي بعد عدم تلبية طلبها بدفع فدية تبلغ 600 ألف دولار أمريكي.

أعلن الجيش الفلبيني أنه عثر السبت على جثة الألماني السبعيني الذي كانت جماعة "أبو سياف" الإسلامية المتطرفة قد قتلته الأسبوع الماضي.

وكانت هذه الجماعة التي أعلنت ارتباطها بتنظيم "الدولة الإسلامية" قد قتلت يورغن كانتنر بعد أن خطفته العام الماضي من على مركبه الشراعي في جنوب الفلبين، وبعد عدم تلبية طلبها دفع فدية قيمتها 600 ألف دولار.

وعثر جنود من الجيش الفلبيني على الجثة مساء السبت في جزيرة سولو النائية التي تعد ملاذا لجماعة "أبو سياف" وتبعد أكثر من ألف كلم عن مانيلا. ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى سولو العسكري في انتظار إعداد الوثائق الضرورية لنقلها.

وقدم رئيس الفلبين رودريغو دوترتي الثلاثاء اعتذاره لعدم التمكن من إنقاذ الألماني مؤكدا أن الجيش كان قد كثف حملته ضد جماعة "أبو سياف" بهدف إنقاذه.

وفي الأيام الأخيرة قتل 14 مسلحا إسلاميا وأصيب 18 جنديا في مواجهات بين الجيش وجماعة "أبو سياف"، بحسب الجيش. وتحتجز جماعة "أبو سياف" المتخصصة في عمليات الخطف 19 أجنبيا على الأقل وستة فلبينيين.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 05/03/2017

  • الفلبين

    الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي "يتعهد الرب" بألا يتلفظ بالكلام الفاحش

    للمزيد

  • الفلبين

    الفلبين: الرئيس يقول إنه لا يستطيع قتل كل تجار المخدرات ويطلب مهلة إضافية

    للمزيد

  • قمة لاوس

    أوباما يلغي لقاء مع الرئيس الفلبيني بعد وصفه له بـ"ابن العاهرة"

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي