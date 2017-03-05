اليمن: مقتل جنود حكوميين في هجوم لتنظيم "القاعدة" وسط استمرار الغارات الأمريكية

قالت مصادر أمنية وطبية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها إن خمسة جنود قتلوا وأصيب آخرون جراء هجوم شنه تنظيم "القاعدة" على نقطة تفتيش في محافظة أبين، وذلك بينما تستمر الغارات الأمريكية على مواقع التنظيم المتطرف في محافظتي شبوة والبيضاء.

قتل خمسة جنود يمنيين في هجوم لتنظيم "القاعدة" استهدف نقطة تفتيش في محافظ أبين الجنوبية، في حين تواصلت لليوم الرابع على التوالي الضربات الجوية الأمريكية ضد مواقع الجماعة المتطرفة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية الأحد.

وقال مسؤولون في القوات التابعة لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي "قتل خمسة جنود وأصيب آخرون بجروح في هجوم لمسلحي القاعدة على نقطة تفتيش شمال بلدة شقرة بمحافظة أبين".

وذكرت المصادر ذاتها أن "مسلحي القاعدة سيطروا على النقطة الواقعة أعلى تلة العرقوب في الطريق المؤدي إلى مدينة لودر" ثاني أكبر مدن محافظة أبين.

في هذا الوقت، تواصلت الضربات الجوية الأمريكية ضد عناصر تنظيم القاعدة في اليمن لليوم الرابع على التوالي، واستهدفت مواقع في محافظتي البيضاء (وسط) وشبوة (جنوب).

وقالت مصادر أمنية إن طائرات أمريكية استهدفت فجر الأحد بخمس غارات "مناطق جبلية وهي يشبم والمحضرة والمسحاء في مديرية الصعيد بشبوة، فيما قصفت الطائرات الأمريكية مجددا قرية جاعر في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء وأخرى استهدفت قرية الغيل". كما طال القصف الجوي، بحسب المصادر ذاتها، "قرية يكلا في البيضاء".

وقالت مصادر قبلية إن التنظيم "أفرغ الكثير من المنازل التابعة لأعضائه في جميع المناطق التي استهدفت إلى مناطق جبلية في شبوة والبيضاء بعد الضربات الأمريكية".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة أنها شنت "أكثر من 30" غارة على تنظيم "القاعدة" خلال يومين بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.

وكانت قد أعلنت شن نحو عشرين غارة الخميس على تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" بواسطة طائرات بدون طيار ومقاتلات جوية في خطوة تشكل مؤشرا إلى تكثيف واشنطن جهودها في محاربة المجموعة المتطرفة.

وتواصل واشنطن منذ أعوام تنفيذ غارات جوية بطائرات من دون طيار تستهدف فرع التنظيم في اليمن والذي يعتبر الأكثر خطورة، لكن وتيرة الغارات ازدادت في الأشهر الأخيرة.

ورفض المسؤولون العسكريون الأمريكيون تأكيد معلومات نشرتها "القاعدة" بأن سفنا حربية وفرقا خاصة شاركت في ضربات الخميس.

وقتل في الضربات التي شنتها الطائرات الأمريكية بين الخميس والسبت 22 جهاديا على الأقل، بحسب مصادر أمنية وقبلية محلية.

بدأ النزاع الأخير في اليمن في 2014، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في النزاع في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير.

واستفادت المجموعات الجهادية كالقاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية"، من النزاع بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين الشيعة، لتعزيز نفوذها خصوصا في جنوب اليمن.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 05/03/2017