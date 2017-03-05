مخاوف من قيام تنظيم "الدولة الإسلامية" بتفجير سد الفرات شمال سوريا

يخشى المزارعون السوريون المقيمون على ضفاف نهر الفرات أن يقدم تنظيم "الدولة الإسلامية" على تفجير سد الطبقة دفاعا عن معقله الأبرز في سوريا، في سيناريو كارثي من شأنه أن يهدد مئات القرى والمزارع بالغرق. وارتفعت منذ مطلع العام وفق الأمم المتحدة مستويات المياه في نهر الفرات بالقرب من مدينة الرقة التي يخترق النهر شمالها ثم شرقها وصولا إلى العراق.

يتخوف سكان القرى والبلدات الواقعة غرب مدينة الرقة من أن يعمد تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى تفجير سد الطبقة الذي يحتجز المياه على بعد 40 كيلومترا من مدينة الرقة، في محاولة لعرقلة تقدم خصومه.

ويقول المزارع أبو حسين (67 عاماً) من قرية الطويحنة الواقعة على الضفة الشرقية للفرات على مسافة نحو 55 كيلومترا من الرقة، "إذا نفذ التنظيم تهديده بتفجير أو إغلاق بوابات سد الفرات، فإن كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الفرات (...) مهددة بالغرق عن بكرة أبيها".

وكانت قرية أبو حسين تحت سيطرة الجهاديين منذ العام 2014، قبل أن تطردهم منها قبل أسابيع قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، في إطار هجوم تنفذه للسيطرة على مدينة الرقة.

ويقول أبو حسين الذي يخشى عودة الجهاديين إلى قريته "هم لا يخافون الله، ومن لا يخاف الله خف منه".

ويقع سد الطبقة على بعد 500 متر من مدينة الطبقة، التي تعد معقلاً للتنظيم ومقرا لأبرز قياداته.

وتشكل مدينة الطبقة منذ أشهر هدفا لقوات سوريا الديمقراطية في إطار هجومها نحو الرقة الذي أطلقته في تشرين الثاني/نوفمبر بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التقدم غرب الرقة وسيطرت على عشرات القرى والمزارع، لتصبح على بعد خمسة كيلومترات من مدينة الطبقة ونحو أربعة كيلومترات من سد الطبقة.

شريان الحياة للمنطقة بأكملها

ويقول الفلاح رحيل حسين المحمود (52 عاما) من قرية بير حسين الحمد، "تتوارد معلومات عن أن داعش يعتزم تفجير سد الفرات".

ويضيف "إذا حصل ذلك فإن معظم مناطق الرقة ودير الزور ستغرق، وكثيرا من المدن والبلدات سيقتلها العطش، وستتلف المحاصيل الزراعية والمواشي"، مناشدا "الأمم المتحدة والعالم التدخل للحفاظ على السد ومنع انهياره، باعتباره يشكل شريان الحياة للمنطقة بالكامل".

وتعتمد المحافظات الواقعة في شمال وشرق سوريا بشكل رئيسي على مياه نهر الفرات لتأمين مياه الشفة لملايين المدنيين ولري مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية.

"فيضانات كارثية"

في قرية بير حسن الصغيرة، يستبعد الشاب حسن (35 عاماً) أن "يغامر تنظيم داعش بتفجير سد الفرات لأنه سيغرق مناطق سيطرته أيضاً".

لكنه لا يستبعد كذلك أن "يلجأ إلى فتح بوابات السد لتغطية عمليات انسحابه، في حال فقد القدرة على المقاومة في المنطقة".

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير الشهر الماضي بأن مستوى المياه في نهر الفرات ارتفع إلى عشرة أمتار منذ شهر كانون الثاني/يناير.

وبحسب الأمم المتحدة، يعود هذا الارتفاع "جزئيا إلى الأمطار الغزيرة والثلوج" وكذلك إلى غارات للتحالف الدولي بقيادة أمريكية قرب مدخل السد.

وحذرت من أنه من شأن أي ارتفاع إضافي في منسوب المياه أو ضرر يلحق بسد الطبقة أن "يؤدي إلى فيضانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الرقة وصولا حتى دير الزور".

وقبل اندلاع النزاع السوري في العام 2011، كان عدد سكان مدينة الطبقة يقدر بـ40 ألف نسمة وفق الباحث الفرنسي والخبير في الجغرافيا السورية فابريس بالانش، فيما كان 20 ألفا آخرون يقيمون في مدينة الثورة المجاورة.

14 مليار متر مكعب من المياه

وأوضح مصدر رسمي سوري يعمل في إدارة السد لفرانس برس أنه "إذا طالت معركة سد الفرات، سيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة جدا على جسم السد وعمله".

وحذر المصدر الذي رفض الكشف عن هويته خوفا من الجهاديين، من أن "طول فترة المعارك قد يؤدي إلى إجبار الفنيين العاملين داخله على الفرار هربا من الموت، وهو خطر إضافي، لأن السد لا يمكن أن يترك دون إدارة وتحكم فني".

وتبلغ كميات المياه المخزنة في سد الفرات أكثر من 14 مليار متر مكعب، فيما يخزن سد البعث الذي يقع على بعد 27 كيلومترا شمال سد الفرات، أكثر من تسعين مليون متر مكعب من المياه.

يذكر أن استكمال بناء سد الطبقة يعود إلى العام 1973. وقد أنجز بمساعدة من الاتحاد السوفياتي سابقاً.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 05/03/2017