الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

فرنسا: فيون يدعو للمقاومة

للمزيد

أسبوع في العالم

فرنسا: الانتخابات الرئاسية... مفاجآت وتساؤلات

للمزيد

حدث اليوم

البحرين: ما العمل في خطاب الكراهية؟

للمزيد

مراسلون

الزنتان: مرآة الفوضى الليبية

للمزيد

تكنوفيليا

سيارات أجرة ذاتية القيادة في سماء دبي!

للمزيد

هي الحدث

في اليوم العالمي للمرأة.. رجال من أجلها

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

تبرئة مبارك.. "مهزلة القرن"!!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

إيمانويل ماكرون يكشف عن برنامج انتخابي يقترح تغييرا شاملا

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

تركيا: العثور على قائد طائرة عسكرية سورية تحطمت على الحدود

© أ ف ب | مقاتلة ميغ-23 تابعة للقوات السورية في أجواء الغوطة الشرقية في 25 شباط/فبراير 2016

فيديو حسين أسد

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/03/2017

عثرت السلطات التركية على الطيار الذي كان يقود الطائرة السورية التي تحطمت في محافظة هاتاي التركية قرب الحدود بين البلدين، وأنه حي وتم إسعافه في المستشفى. وكانت حركة "أحرار الشام" قد قالت إنها أسقطت الطائرة من طراز "ميغ 21" روسية الصنع فوق محافظة إدلب بعد تنفيذها غارات في ريف المحافظة الشمالي.

أعلنت وكالة أنباء الأناضول الأحد العثور على قائد الطائرة الحربية السورية التي تحطمت السبت في محافظة هاتاي على الحدود بين تركيا وسوريا، مضيفة أنه على قيد الحياة وتم إسعافه.

وأفادت الوكالة التركية أنه تم العثور على الطيار السوري، الذي نجا بنفسه عبر القفز بمظلة، بعد تسع ساعات من البحث جوا وعلى الأرض، دون إعطاء تفاصيل عن حالته الصحية.

وقال المتحدث باسم حركة "أحرار الشام" السورية المعارضة أحمد قرة علي السبت إن "كتائب الدفاع الجوي في حركة أحرار الشام تمكنت من إسقاط طائرة "ميغ 21" تابعة لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد كانت تحلق في سماء محافظة إدلب ونفذت غارات في الريف الشمالي".

ومن ناحيتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله "فقدنا الاتصال بطائرة حربية كانت بمهمة استطلاعية بالقرب من الحدود التركية والبحث جار عن الطيار".

وأكدت وكالة الأناضول الحكومية أن الطيار الذي عثر عليه كان وحده على متن الطائرة، مضيفة أن عمليات البحث انتهت صباح الأحد. وتدخل الجيش التركي في آب/أغسطس الماضي بالمعارك الدائرة في شمال سوريا لدعم فصائل من المعارضة السورية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وفصائل كردية تعتبرها أنقرة تابعة "لحزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه ودول غربية على أنه إرهابي.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 05/03/2017

  • تركيا - سوريا

    تركيا: هل يفي أردوغان بوعده ويمنح الجنسية للاجئين السوريين؟

    للمزيد

  • الحرب في سوريا

    سوريا: تنظيم "الدولة الإسلامية" يتبنى تفجيرا داميا استهدف معارضين تدعمهم تركيا بمدينة الباب

    للمزيد

  • الحرب في سوريا

    سوريا: فصائل معارضة مدعومة من تركيا تسيطر على مدينة الباب شمال البلاد

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي