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الشرق الأوسط

روسيا: زيارة مرتقبة لنتانياهو إلى موسكو لمناقشة الوجود العسكري الإيراني في سوريا

© أ ف ب / أرشيف | رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

فيديو نسيم بن معمر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/03/2017

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سيبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى موسكو الخميس المقبل، "معارضة إسرائيل الحازمة" لأي تواجد عسكري إيراني دائم في سوريا.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أنه سيحاول إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بمنع وجود عسكري إيراني دائم في سوريا.

وأوضح في مستهل اجتماع للحكومة أن "إيران تحاول ترسيخ وجودها بشكل دائم في سوريا عسكريا على الأرض وفي البحر لتفتح تدريجيا جبهة من هضبة الجولان" التي تحتل إسرائيل جزءا منها.

 ووفقا للبيان الصادر عن مكتبه، قال نتانياهو "سأبلغ الرئيس بوتين الخميس في موسكو معارضة إسرائيل الحازمة لاحتمال كهذا".

ومنذ حرب حزيران/يونيو 1967، تسيطر الدولة العبرية على حوالي 1200 كلم2 من هضبة الجولان السورية التي أعلنت ضمها عام 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك. ولا تزال سوريا تسيطر على نحو 510 كيلومترات مربعة من الهضبة.

ولطالما ندد المسؤولون الإسرائيليون بوجود الحرس الثوري الإيراني في سوريا و"حزب الله" اللبناني الموالي لطهران للوقوف إلى جانب قوات النظام السوري المدعوم من روسيا. وتعد إيران العدو اللدود لإسرائيل التي خاضت حربا دموية ضد "حزب الله" صيف عام 2006.

وعبر نتانياهو عن أمله في التوصل خلال لقائه بوتين إلى "ترتيبات لتفادي احتمال احتكاك بين قواتنا كما فعلنا حتى الآن" في إشارة إلى اتفاق حول التنسيق العسكري تم التوصل إليه العام الماضي لتجنب مواجهة بين الطائرات الروسية والإسرائيلية في المجال الجوي السوري.

وشنت روسيا غارات جوية استهدفت فصائل تقاتل القوات الحكومية، فيما قصفت إسرائيل أهدافا لحزب الله في سوريا التي تشهد نزاعا داميا منذ عام 2011.

 

  

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 05/03/2017

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