الولايات المتحدة: ترامب يوقع نسخة جديدة من مرسومه الخاص بالهجرة

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نسخة جديدة معدلة من مرسومه الخاص بالهجرة الذي أثار جدلا كبيرا في الولايات المتحدة والعالم قبل أن يعلق القضاء العمل به، وشطب اسم العراق من بين أسماء الدول التي يمنع المرسوم دخول مواطنيها للأراضي الأمريكية، كما يستثني حملة التأشيرات والإقامات.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين نسخة معدلة من مرسومه حول الهجرة الذي علق القضاء تنفيذه بهدف منع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة.

وأظهرت وثائق نشرتها وزارة الأمن الداخلي أن العراق شطب من قائمة الدول التي منع رعاياها من دخول الأراضي الأمريكية، مع إبقاء إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، علما بأن المرسوم الجديد لا يشمل حملة التأشيرات الصالحة وتراخيص الإقامة بحسب ما أوضحت الحكومة الأمريكية.

ويفرض الأمر تجميدا لمدة 120 يوما على دخول جميع اللاجئين.

وأظهرت وثائق نشرتها وزارة الأمن الداخلي أن الأمر المعدل الذي يبدأ سريانه في 16 آذار/مارس، يقول أن الدول الست مستهدفة لأن قدراتها على فحص المعلومات الخاصة بمواطنيها لا تطابق المتطلبات الأمنية الأمريكية.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن المرسوم الجديد هو "إجراء حيوي لتعزيز أمننا القومي"، وقال تيلرسون "عبر هذا الأمر، يمارس الرئيس ترامب سلطته الشرعية لحماية شعبنا".

وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية إن "العامل الذي وراء القرار هو الرغبة في زيادة الأمن".

وكان العراق قد رحب في وقت سابق الاثنين بقرار ترامب شطبه من قائمة الدول التي يحظر على رعاياها دخول الولايات المتحدة باعتباره "خطوة مهمة" في الاتجاه الصحيح، وذلك بعد أن تسربت معلومات عن التعديل على المرسوم قبل صدوره.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد جمال في بيان إن الوزارة "تعبر عن عميق ارتياحها للقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تضمن استثناء العراقيين من حظر السفر إلى الولايات المتحدة".

وأضاف أن هذا القرار يعد "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح الذي يعزز التحالف الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن في العديد من المجالات، وفي مقدمها محاربة الإرهاب".

وكانت محاكم فدرالية قد أوقفت العمل بالأمر الذي أصدره ترامب سابقا ويفرض قيودا على السفر، بعد أن أثار غضبا سياسيا وفوضى لوجستية.

وألغت وزارة الخارجية 60 ألف تأشيرة بموجب الأمر السابق، واحتجز المئات في المطارات الأمريكية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 06/03/2017