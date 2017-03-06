عضو في الكونغرس الأمريكي يدرس إمكان نقل سفارة بلاده إلى القدس

بحث عضو في الكونغرس الأمريكي الأحد مع مسؤولين إسرائيليين إمكان نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، حسب ما أفاد مسؤولون. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد بنقل السفارة إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

التقى الأحد عضو في الكونغرس الأمريكي مسؤولين إسرائيليين وبحث معهم إمكان نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأجرى رون دي سانتيس رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي في مجلس النواب الأمريكي مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تناولت "عددا من القضايا الإقليمية بينها نقل السفارة"، حسب مسؤول إسرائيلي فضل التحفظ على هويته.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ما أثار استياء الفلسطينيين والسواد الأعظم من المجتمع الدولي.

ويدعم نتانياهو فكرة نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس. فقال نهاية كانون الثاني/يناير "على سفارة الولايات المتحدة أن تكون هنا في القدس"، متابعا أن "القدس هي عاصمة إسرائيل وسيكون جيدا ألا تكون السفارة الأمريكية الوحيدة التي تنتقل إليها وأن تحذو كل السفارات حذوها".

والقدس في صلب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت إسرائيل القدس الشرقية وضمتها عام 1967، ثم أعلنت عام 1980 القدس برمتها "عاصمة أبدية"، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الأحد، التقى دي سانتيس يهودا غليك النائب عن حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو. وأكد غليك أن الهدف من زيارة المسؤول الأمريكي هو بحث مسألة نقل السفارة عن كثب.

وأعربت نائبة وزير الخارجية تسيبي هوتوفلي التي التقت دي سانتيس بدورها، عن "تفاؤلها" بنقل السفارة.

والأحد، صرح مسؤول في السفارة الأمريكية أن "أي قرار لم يتخذ بعد (في شأن الانتقال إلى القدس) ولا نزال في المراحل الأولية".

وتابع "الرئيس قال إنه يفكر جديا في القضية ويدرسها بعناية كبيرة".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 06/03/2017