سقوط ثلاثة صواريخ كورية شمالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان

أطلقت كوريا الشمالية صباح الاثنين أربعة صواريخ بالستية سقط ثلاثة منها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. من جهتها أدانت الولايات المتحدة بشدة هذا "التهديد المتعاظم".

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن كوريا الشمالية أطلقت الاثنين أربعة صواريخ بالستية سقط ثلاثة منها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده.

وصرح آبي أمام البرلمان أن "كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ اجتازت مسافة حوالي ألف كلم. لقد سقط ثلاثة منها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلادنا".

وتابع أن "هذا يظهر بوضوح أن كوريا الشمالية بلغت مستوى جديدا من التهديد. بعد هذه الجلسة (البرلمانية) سأعقد جلسة لمجلس الأمن القومي".

وأوضح رئيس الوزراء الياباني أن "التجارب الصاروخية المتكررة لكوريا الشمالية هي عمل استفزازي لأمننا وانتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن الدولي. لا يمكننا بأي شكل من الأشكال التساهل مع هذا الأمر".

واشنطن "تدين بشدة" العملية

وأدانت الولايات المتحدة من جانبها إطلاق هذه الصواريخ، مؤكدة استعدادها "لاستخدام كل القدرات المتوفرة لدينا ضد هذا التهديد المتعاظم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر صراحة على كوريا الشمالية استخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية".

وتابع "نحن نبقى جاهزين --وسنواصل أخذ الخطوات اللازمة لتعزيز جاهزيتنا-- للدفاع عن أنفسنا وعن حلفائنا من أي هجوم، ونحن مستعدون لاستخدام كل القدرات المتوفرة لدينا ضد هذا التهديد المتعاظم".

وشددت الخارجية الأمريكية في بيانها على أن ما تقوم به كوريا الشمالية لن يؤدي إلا إلى تعزيز "التصميم الصلب" للولايات المتحدة وحلفائها على التصدي "للسلوك غير القانوني" لبيونغ يانغ.

من جهته أكد جهاز خفر السواحل اليابانية أن الصواريخ الكورية الشمالية لم تتسبب بأية أضرار.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ذكرت في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت صباح الاثنين صواريخ "عديدة" باتجاه البحر قبالة السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الكورية.

وقالت الوزارة إن مدى الصواريخ التي أطلقت "يبلغ في المعدل حوالي ألف كيلومتر"، مشيرة إلى أنها وبالتعاون مع الولايات المتحدة "تحللان عن قرب" البيانات المتعلقة بهذه التجارب الصاروخية.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 06/03/2017