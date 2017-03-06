آلان جوبيه: "لن أكون مرشحا للانتخابات الرئاسية الفرنسية"

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق آلان جوبيه في مؤتمر صحفي الاثنين أنه "لن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية الفرنسية" كممثل لليمين والوسط بدلا من فرانسوا فيون الملاحق قضائيا في قضية وظائف وهمية تمس أفرادا من عائلته".

صرح رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق الديغولي آلان جوبيه في مؤتمر صحفي في مدينة بوردو الاثنين أنه لن يترشح للانتخابات الفرنسية باسم اليمين والوسط بدلا من المرشح الحالي فرانسوا فيون رغم كل الدعوات التي وصلته من أنصار اليمين. وقال جوبيه "أؤكد مرة أخرى وبشكل نهائي أني لن أكون مرشحا لرئاسة الجمهورية" مضيفا أنه أصبح من الصعب

الآن من أي وقت مضى توحيد حزب الجمهوريين المحافظ الذي ينتمي له.

وأخذ جوبيه على اليمين الفرنسي صعوبة الوضع الحالي قبل 48 يوما من الاستحقاق الرئاسي، وألقى بالمسؤولية ضمنيا على فرانسوا فيون الملاحق قضائيا في قضية توظيف وهمي لزوجته وأولاده على مدى سنوات. وقال جوبيه إن استمرار فرانسوا فيون في السباق الرئاسي "ودعواه بالتعرض لمؤامرة ولاغتيال سياسي سيؤدي إلى طريق مسدود" وهاجم جوبيه التجمع الذي أقامه بالأمس فرانسوا فيون وحضره بضعة آلاف من أنصاره وقال إن "هذا المسلك يؤدي بفيون وأنصاره إلى التطرف".

آلان جوبيه لن يترشح للانتخابات الرئاسية - مؤتمر صحفي (6/3/2017)

وعلل جوبيه رفضه الترشح وإنقاذ اليمين بأن الفرنسيين يتوقون إلى إحداث تغيير في الطبقة السياسية وأنه "لا يجسد آمال الفرنسيين في إحداث هذا التغيير" وأن الوقت قد فاته لكن فرنسا لا يزال أمامها الكثير من الوقت "فالبلاد تمر بأزمة ثقة ولكنها ستكون قادرة على الخروج منها"

وفي نهاية حديثه أكد جوبيه على استعداده للحوار مع كبار شخصيات اليمين مثل نيكولا ساركوزي وحتى مع فرانسوا فيون.

يذكر أن آلان جوبيه السياسي المخضرم خسر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام فرانسوا فيون في الانتخابات التمهيدية لليمين والوسط لاختيار مرشحهما في الانتخابات الرئاسية، وهذا ما يعطيه الشرعية اليوم أمام أنصار اليمين لأخذ زمام المبادرة والترشح بدلا من فيون.



وتجرى الدورة الأولى من الانتخابات الفرنسية في 23 نيسان/أبريل والثانية في 7 أيار/مايو.

فرانس24/حسين عمارة

نشرت في : 06/03/2017