ليبيا: قوات حفتر تستعد لهجوم مضاد في منطقة الهلال النفطي

قال متحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر إن هناك تعبئة كبيرة في صفوف الجيش الوطني استعدادا لهجوم مضاد على مجمع راس لانوف في منطقة الهلال النفطي، الذي فقد سيطرته عليه لصالح "سرايا الدفاع عن بنغازي" الجمعة.

أعلنت القوات التابعة للمشير خليفة حفتر الاثنين أنها تستعد لشن هجوم مضاد واسع النطاق لاستعادة منشآت نفطية مهمة في شمال شرق ليبيا، سيطرت عليها مجموعات مسلحة الجمعة.

وقال محمد غانم متحدثا باسم "الجيش الوطني الليبي" التابع لحفتر "هناك تعبئة كبيرة جدا للقوات الليبية المسلحة لطرد العصابات الإرهابية من منطقة الهلال النفطي".

وسيطرت "سرايا الدفاع عن بنغازي" الجمعة على مجمع راس لانوف النفطي الذي يضم خصوصا مطارا وميناء إضافة إلى ميناء السدرة القريب.

وأعلن المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" العقيد أحمد المسماري إن مزيدا من الغارات الجوية شنت الاثنين على آليات لسرايا الدفاع المناهضة لحفتر والتي طرد القسم الأكبر منها في الأشهر الأخيرة من مدينة بنغازي.

وكانت قوات حفتر سيطرت في أيلول/سبتمبر على أربع منشآت نفطية رئيسية هي الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة.

وليبيا منقسمة بين سلطتين: حكومة وفاق في طرابلس يعترف بها المجتمع الدولي وحكومة موازية في الشرق مرتبطة بحفتر.

ونفت حكومة الوفاق أي صلة لها بالتصعيد العسكري في منطقة الهلال النفطي، لكن السلطات في الشرق تتهم وزير الدفاع في حكومة الوفاق المهدي البرغثي المعروف بمواقفه المناهضة لحفتر بدعم سرايا الدفاع التي شنت في الأشهر الأخيرة هجمات عدة على الهلال النفطي.

وقال البرغثي الاثنين إن "المسؤولين عما يحصل حاليا في حقول النفط هم من صادروا الإرادة الحقيقية للشعب الليبي (...) وهذا يظهر أن لا أحد يمكنه أن يسيطر على ليبيا بالقوة"، داعيا إلى "دولة مدنية وديمقراطية وحرة".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 06/03/2017