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فرنسا

هولاند يتهم روسيا بـاستخدام وسائل "سوفياتية" بهدف "التأثير على الرأي العام"

© أ ف ب | الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/03/2017

اتهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند موسكو بالسعي "للتأثير على الرأي العام" مستخدمة وسائل تعود للعهد السوفياتي حسب قوله، في مقابلة مع صحف أوروبية صدرت الاثنين.

في مقابلة مع صحف أوروبية نشرت الاثنين، اتهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند روسيا بالسعي "للتأثير على الرأي العام" مستخدمة حتى وسائل تعود إلى الحقبة السوفياتية.

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وقال هولاند "إن روسيا تستخدم كل الوسائل للتأثير على الرأي العام" مضيفا "حتى لو أن الإيديولوجيا لم تعد هي ذاتها كما في عهد الاتحاد السوفياتي (...) إلا أن الوسائل ذاتها أحيانا، مع إضافة التكنولوجيا إليها".

 

المقابلة أجرتها معه صحف "لوموند" و"سودويتشه تسايتونغ" و"لا ستامبا" و"لا فانغوارديا" و"ذي غارديان" و"غازينا فيبورشكا" قبل قمة أوروبية مصغرة تجمع قادة فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا الاثنين في فرساي، وأوضح فيها هولاند "دعونا لا نبالغ في شيء، لكن لنكن متيقظين".

وكان الرئيس حث الأربعاء على "تعبئة (...) كل وسائل الدولة الضرورية" للتصدي للتهديدات الإلكترونية التي تواجهها الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وصرح عقب اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه أن الرئاسة مصرة على أن "الحملة وعملية الاقتراع يجب ألا يطبعها أي عمل مغرض"، فيما ضاعفت الخارجية الفرنسية في الأسابيع الأخيرة التحذيرات من مخاطر "تدخلات" روسية.

وتساءل هولاند "ما الذي تريده روسيا؟" مضيفا "التأثير على المساحات التي كانت في ما مضى تابعة لها ضمن الاتحاد السوفياتي السابق" على غرار أوكرانيا.

وتابع "تريد المشاركة في تسوية النزاعات في العالم، بما هو لصالحها" ولا سيما في سوريا، و"إثبات موقعها كقوة" و"اختبار صمودنا".

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 06/03/2017

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