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الشرق الأوسط

الكنيست يتبنى قانونا يمنع دخول الأجانب الداعين لمقاطعة إسرائيل

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/03/2017

اعتمد البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يمنع دخول أراضي الدولة العبرية عن الأجانب الذين يدعمون مقاطعتها.

أقر الكنيست ليل الاثنين في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون يحظر دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل إلى الدولة العبرية.

وجاء في بيان برلماني إن "الكنيست أقر في القراءتين الثانية والثالثة قانون الدخول إلى إسرائيل".

وتابع البيان أنه بموجب القانون "لن يتم منح تأشيرة دخول أو تصريح إقامة إلى أي شخص ليس مواطنا إسرائيليا أو مقيما دائما في حال قام هو، أو المنظمة أو الهيئة التي ينشط بها، بإصدار دعوة عامة لمقاطعة دولة إسرائيلية أو تعهد بالمشاركة في المقاطعة".

وتنشط حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "بي دي أس"، على مستوى دولي من أجل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية للدولة العبرية، وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ خمسين عاما.

وتعتبر إسرائيل حركة المقاطعة تهديدا استراتيجيا، وتتهمها بمعاداة السامية، الأمر الذي تنفيه الحركة.

وقالت صحيفة هارتس الإسرائيلية إن صياغة القانون الجديد تفتح الباب أمام إمكانية استعماله ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل كـ "مقيم مؤقت"، عند النظر في طلبات الحصول على الإقامة الدائمة التي يتقدمون بها للانضمام إلى عائلاتهم في إسرائيل.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد رفضت العام الماضي تجديد وثائق السفر الخاصة بالناشط الفلسطيني عمر البرغوثي أحد أبرز قادة حملة مقاطعة إسرائيل.

وولد البرغوثي المتحدر من عائلة فلسطينية من رام الله في دولة قطر، ولكنه تزوج من امرأة عربية إسرائيلية، ما يسمح له بالحصول على إقامة دائمة في الدولة العبرية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 07/03/2017

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