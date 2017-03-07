إيران تقرر عدم منح تأشيرات دخول للأمريكيين ردا على مرسوم ترامب

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء الاستمرار بعدم منح تأشيرات دخول للأمريكيين في إطار المعاملة بالمثل، بعد إصدار الرئيس الأمريكي مرسوما جديدا للهجرة يحظر دخول مواطني ست دول بينها إيران لمدة 90 يوما.

قررت إيران الثلاثاء الاستمرار في مبدأ المعاملة بالمثل بعدم منح تأشيرات دخول للأمريكيين وذلك بعد المرسوم الجديد للرئيس دونالد ترامب الذي يمنع لمدة 90 يوما مواطني ستة بلدان مسلمة بينها إيران، من دخول الولايات المتحدة.

وقال مجيد تخت-روانشي نائب وزير الخارجية الإيراني، بحسب وكالة إيسنا، "إن قرارنا السابق الصادر بعد مرسوم ترامب الأول لا يزال ساريا. ولا حاجة لأن نتخذ قرارا جديدا".

وكانت إيران وصفت في نهاية كانون الثاني/يناير 2017 المرسوم السابق لترامب بأنه "مهين" و"مخجل" وقررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعدم منح تأشيرات دخول للمواطينن الأمريكيين.

ووقع ترامب الاثنين مرسوما جديدا يمنع لمدة 90 يوما مواطني ستة دول إسلامية الدخول إلى الولايات المتحدة، وهو صيغة معدلة لمرسوم أول في كانون الثاني/يناير من أجل تفادي عقبة القضاء والاستنكار العالمي الذي أثاره المرسوم الأول.

وبين التعديلات الأساسية مقارنة بالمرسوم الأول الذي عطله القضاء، استثناء مواطني العراق من لائحة الممنوعين، وأيضا المقيمين بشكل دائم (أصحاب البطاقات الخضراء) إضافة إلى أصحاب التأشيرات.

ويعيش في الولايات المتحدة أكثر من مليون إيراني وزارها نحو 35 ألف إيراني في 2015.

ومنذ تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/يناير 2017، تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن اللتين قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما إثر الثورة الإسلامية في إيران في 1979 واحتلال السفارة الأمريكية في طهران.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 07/03/2017