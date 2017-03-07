إيطاليا: مدينة نابولي تشيد جدارية ضخمة لمارادونا إحياء لذكرى لقب الدوري

احتفلت مدينة نابولي الإيطالية بالذكرى الثلاثين لإحرازها أول لقب للدوري المحلي في تاريخها الثلاثاء بإنشاء جدارية ضخمة لنجم كرة القدم دييغو مارادونا، تكريما له على الدور الذي لعبه لصنع أمجاد الفريق بين عامي 1984 و1991.

أحيت مدينة نابولي الإيطالية ذكرى اللقب الأول للدوري المحلي الذي أحرزه ناديها في العام 1987، بجدارية ضخمة للنجم الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي صنع أمجاد الفريق خلال تلك الحقبة.

وارتفعت الجدارية التي نفذها أحد الفنانين المتحدرين من المدينة على الواجهة الجانبية لمجموعة مبان مرتفعة في حي سان جيوفاني تيدوشيو الشعبي. ويظهر مارادونا في الجدارية التي طغى عليها اللون الأسود، ملتحيا وهو يرمق المدينة بنظرة حادة ثاقبة.

ويعد اللاعب الأرجنتيني الذي يبلغ من العمر 56 عاما، بمثابة معبود الجماهير في المدينة منذ دفاعه عن ألوان النادي خلال الفترة الممتدة بين العامين 1984 و1991. وأدى اللاعب الدور الأساسي في إحراز نابولي لقب الدوري الإيطالي في أيار/مايو 1987، وذلك للمرة الأولى بعد مرور 61 عاما على تأسيس النادي.

ويقول جيوسيبي وهو بحار سابق، إن مارادونا "بالنسبة إلي هو أفضل لاعب في التاريخ. في نابولي الآن ننظر إليه كقديس"، منتقدا في الوقت نفسه أسلوب حياته الصاخب الذي طبعته في مراحل عدة، محاولات التهرب الضريبي وتعاطي المخدرات.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 07/03/2017