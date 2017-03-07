بريطانيا: تصويت حاسم لمجلس اللوردات على مشروع قانون إطلاق عملية "البريكسيت"

يصوت مساء الثلاثاء مجلس اللوردات البريطاني على مشروع قانون إطلاق عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "بريكسيت".

يعقد مجلس اللوردات البريطاني الثلاثاء جلسة خاصة للتصويت على مشروع قانون إطلاق عملية خروج البلاد من أوروبا مع إدخال تعديل يفرض استشارة البرلمان حول أي اتفاق يتم التوصل إليه مع بروكسل.

على جانب آخر، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء إنها أوضحت رغبتها في إقرار مشروع قانون يعطيها سلطة بدء المحادثات الرسمية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون تعديل.

وأضاف المتحدث للصحفيين مشيرا إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تبدأ بتفعيلها محادثات الانفصال "كانت واضحة في رغبتها في إقرار مشروع القانون دون تعديل. هذا مشروع قانون بسيط له غرض واحد .. وهو إعطاء الحكومة سلطة بدء تفعيل المادة 50."

الزعيم السابق لحزب المحافظين يطالب بانتخابات مبكرة

من جانبه، قال وليام هيج الزعيم السابق لحزب المحافظين البريطاني إنه يتعين على رئيسة الوزراء تيريزا ماي الدعوة لانتخابات عامة مبكرة لضمان أن يتاح لها الوقت والوضع السياسي الذي يسمح بتحمل مصاعب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكتب هيج في صحيفة ديلي تليغراف يقول إن "المصاعب آتية" على مدى العامين المقبلين مع محاولة الحكومة تنفيذ إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي وأضاف أن ماي تحتاج إلى أغلبية أكبر في مجلس العموم لفرض التغيير.

وقال هيج وهو وزير خارجية سابق "لدينا رئيسة وزراء وحكومة جديدة تواجه أعقد تحديات العصر الحديث: مفاوضات الخروج وإدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وتهديد القوميين الأسكتلنديين وقضايا أخرى كثيرة."

وأضاف "لا شك أنهما (الحكومة ورئيسة الوزراء) سيكونان في وضع أقوى لقيادة البلاد بنجاح وسط هذه التحديات إذا كانا يتمتعان بأغلبية كبيرة وحاسمة في مجلس العموم وبفترة ولاية جديدة كاملة".

وقالت الصحيفة إن ماي كانت قد أوضحت لأقرانها أنها لا تفضل إجراء انتخابات مبكرة لاعتقادها أنها ستكون لخدمة الذات وقد تزيد من حالة عدم التيقن في وقت تحتاج فيه البلاد للاستقرار.

فرانس 24 / أ ف ب / رويترز

نشرت في : 07/03/2017