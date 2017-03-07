القوات العراقية تعلن استرجاع المجمع الحكومي في الموصل

أعلنت القوات العراقية الثلاثاء استعادة السيطرة على المربع الحكومي الواقع في الجانب الغربي لمدينة الموصل، وأكد قائد العملية أنه تم "تحرير المبنى الحكومي لمحافظة نينوى والسيطرة على الجسر الثاني ورفع العلم العراقي فوق مبانيه".

أكدت السلطات العراقية الثلاثاء استرجاع السيطرة على المجمع الحكومي في وسط الجانب الغربي لمدينة الموصل.

وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان "تمكن أبطال الشرطة الاتحادية والرد السريع من تحرير المبنى الحكومي لمحافظة نينوى والسيطرة على الجسر الثاني (جسر الحرية) ورفع العلم العراقي فوق مبانيه".

من جهته قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت "استخدمنا تكتيك المباغتة خلال عملية اقتحام منطقة باب الطوب وتحرير المجمع الحكومي الذي يضم مبنى المحافظة ومجلس المحافظة وقيادة الشرطة".

وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، بدأت القوات الحكومية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن عملية واسعة لاستعادة السيطرة على الموصل، ثاني مدن العراق وآخر أكبر معاقل الجهاديين في البلاد.

بعد استعادتها الكاملة للقسم الشرقي من المدينة، باشرت في 19 شباط/فبراير هجوما لاستعادة الجانب الغربي، لكن العمليات تباطأت لعدة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية الذي يحد من الدعم الجوي، قبل أن تستأنف الأحد.

ونزح أكثر من خمسين ألف شخص منذ اندلاع المعارك في هذا الجانب من المدينة، وفق منظمة الهجرة العالمية.

واستولى تنظيم "الدولة الإسلامية" على مساحات شاسعة في شمال العراق وغربه، في هجوم واسع النطاق شنه في منتصف 2014 ، لكن القوات العراقية تمكنت بدعم من التحالف الدولي من استعادة معظم الأراضي.

فرانس24 / أ ف ب



نشرت في : 07/03/2017