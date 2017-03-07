الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

دونالد ترامب يقدم مرسوما "مخففا" للهجرة!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

من المستفيد من متاعب فرانسوا فيون القضائية؟

للمزيد

وجها لوجه

ليبيا - معارك الهلال النفطي.. قلب المعادلة الميدانية.. هل يفرض التسوية السياسية؟

للمزيد

النقاش

فرنسا.. من ينقذ اليمين؟

للمزيد

حدث اليوم

ليبيا: من يتحكم بالذهب الأسود؟

للمزيد

ثقافة

مصر.. متحف لفن الكاريكاتير هو الأول من نوعه في العالم العربي

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل بإمكان الحزب أن "يفرض" بديلاً عن فيون؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

فيون متمسك ...جوبيه لن يترشح والحزب منقسم !

للمزيد

ضيف اليوم

فرنسا.. قمة أوروبية مصغرة لبحث ملف الدفاع المشترك

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

قادة جيوش تركيا والولايات المتحدة وروسيا يجتمعون في أنطاليا لبحث محاربة "الجهاديين"

© أ ف ب | رئيس الاركان التركي خلوصي آكار متوسطا نظيريه الروسي فاليري غيراسيموف والأمريكي جوزف دانفورد في أنطاليا في 7 اذار/مارس 2017

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/03/2017

تستضيف مدينة أنطاليا جنوب تركيا الثلاثاء اجتماعا، هو الأول من نوعه، لرؤساء أركان الجيش التركي والأمريكي والروسي لمناقشة الحرب على جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية". ويأتي الاجتماع بالرغم من تباين المواقف بين الدول الثلاث ودعمها لقوى مختلفة في النزاع السوري.

التقى رؤساء أركان جيوش تركيا والولايات المتحدة وروسيا الثلاثاء لإجراء محادثات في أنطاليا بجنوب تركيا يرجح أن تطغى عليها الخطوات القادمة في الحرب على جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.

والاجتماع الذي يضم رئيس أركان الجيش الأمريكي جوزف دانفورد إلى جانب نظيريه الروسي فاليري غيراسيموف والتركي خلوصي آكار هو الأول من نوعه.

وتأتي محادثاتهم في مدينة أنطاليا الجنوبية في وقت يحرز فيه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقدما في دفع تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى الخروج من سوريا، حيث تكثف أنقرة جهودها في محاربة الجهاديين.

ورغم دعمها لقوى متباينة في النزاع السوري، إلا أن الدول الثلاث تتفق على محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" فيما لا يزال التوتر العسكري قائما نتيجة معارضة تركيا لمشاركة المقاتلين الأكراد السوريين في القتال ضده.

وكانت أنقرة أعلنت أن مدينة منبج التي تسيطر عليها حاليا قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي يشكل المقاتلون الأكراد أكبر مجموعة فيها، هي هدفها المقبل في حملتها العسكرية عبر الحدود السورية.

وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية، التي تضم تحالفا لفصائل عربية وكردية، على منبج منذ أن نجحت العام الماضي في طرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" منها، إلا أنها اشتبكت مؤخرا مع فصائل مقاتلة تدعمها تركيا.

وأفاد الجيش التركي في بيان "يجري بحث قضايا مشتركة تتصل بالأمن الإقليمي وخصوصا سوريا والعراق خلال الاجتماع" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ومن ناحيتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية عقد الاجتماع مشيرة إلى أن مباحثات "حول مسائل أمنية في سوريا والعراق مدرجة" على جدول أعماله.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 07/03/2017

  • سوريا

    قوات سوريا الديمقراطية تتمكن من قطع إمدادات الجهاديين بين الرقة ودير الزور

    للمزيد

  • سوريا

    مخاوف من قيام تنظيم "الدولة الإسلامية" بتفجير سد الفرات شمال سوريا

    للمزيد

  • سوريا

    الجيش السوري يدخل مدينة تدمر بعد معارك عنيفة مع تنظيم "الدولة الإسلامية"

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي