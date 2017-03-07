مصر: تظاهر العشرات احتجاجا على عدم تمكنهم من الحصول على الخبز المدعوم

شهدت عدة محافظات مصرية الثلاثاء تظاهرات محدودة احتجاجا على تعديل وزارة التموين لآلية توزيع الخبز المدعوم. ولم يتمكن حاملو البطاقات الورقية من الحصول على حصصهم من الخبز المدعوم، حيث اقتصر التوزيع على حاملي البطاقات الإلكترونية فقط ما أثار حالة من الغضب بين المواطنين.

تظاهر عشرات المصريين الثلاثاء احتجاجا على عدم تمكنهم من الحصول على حصصهم من الخبز المدعوم بعد تعديل في آلية توزيعه، حسبما قال مسؤولون أمنيون.

وتأتي هذه التظاهرات المحدودة إثر قرار من وزارة التموين بحفظ كميات الخبز المدعوم الذي يتم توزيعه بالبطاقات الورقية في حين حصل حاملو البطاقات الإلكترونية الممغنطة على حصصهم، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وتم إحلال البطاقات الإلكترونية محل الورقية منذ أكثر من عامين لكن العديد من المواطنين ما زالوا يستخدمون البطاقات الورقية القديمة للحصول على السلع المدعومة وبينها الخبز.

وقررت وزارة التموين إحلال البطاقات الإلكترونية محل الورقية لتتمكن من مراقبة استخدامات الدقيق المدعوم والتأكد من تخصيصه لإنتاج الخبز المدعوم وليس في معجنات أخرى غير مدعومة.

وجرت التظاهرات في الإسكندرية وكفر الشيخ (دلتا النيل) وفي محافظتي المنيا وأسيوط بصعيد مصر، بحسب مسؤولين أمنيين محليين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم لأنهم غير مخولين التحدث إلى الصحافة.

وفي الإسكندرية، رفع المتظاهرون الغاضبون بطاقاتهم الورقية أثناء تجمعهم أمام فرع وزارة التموين في حي اللبان بوسط المدينة، وفق مصور من فرانس برس.

ورفض مسؤولو وزارة التموين التعليق على الفور.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 07/03/2017