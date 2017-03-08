عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من المرضى والأطباء في الهجوم على مستشفى بكابول

سقط عشرات القتلى والجرحى أغلبهم من المرضى والأطباء في هجوم نفذه مسلحون متشددون الأربعاء استهدف مستشفى عسكريا في العاصمة الأفغانية كابول، وتبناه لاحقا تنظيم "الدولة الإسلامية".

لقي ما لا يقل عن 30 شخصا على الأقل مصرعهم فيما أصيب أكثر من 50 بجروح غالبيتهم من المدنيين في الهجوم الذي شنه مسلحون إسلاميون الأربعاء في كابول على أكبر مستشفى عسكري في أفغانستان وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.

وقال الجنرال داود وزيري الناطق باسم الوزارة "للأسف قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب حوالي 50 بجروح في الهجوم اليوم غالبيتهم من المرضى والأطباء والممرضين إلى جانب أربعة مهاجمين".

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الهجوم ضد المستشفى العسكري. حيث أعلن في رسالة عبر موقع تلغرام "انغماسيون من الدولة الإسلامية يهاجمون المستشفى العسكري في كابل".

وقال مسؤول أمني إن الهجوم بدأ بانفجار في الجانب الخلفي من مستشفى ساردار محمد داود خان، وطاقته 400 سرير، وإن ثلاثة من بين خمسة مهاجمين دخلوا المجمع وفي أيديهم أسلحة رشاشة وقنابل يدوية. مضيفا أنهم اتخذوا مواقع لهم في الطابقين الثالث والرابع من المستشفى وتبادلوا إطلاق النار مع وحدات القوات الخاصة التي تم إرسالها إلى موقع الهجوم.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 08/03/2017