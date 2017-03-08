ألمانيا: فيس بوك يكسب قضية رفعها لاجئ سوري تعرض لمضايقات منذ نشر صورته مع ميركل

حكمت محكمة ألمانية الثلاثاء لصالح موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي في قضية رفعها لاجئ سوري يطالب فيها شركة فيس بوك بالتوقف عن نشر "الأخبار المزيفة والمسيئة له" بعد أن نشرت صورة له مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على الموقع وتم تناقلها إثر ذلك في سياقات مختلفة غالبا ما تكون غير صحيحة.

كسب موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي الثلاثاء قضية رفعها أمام محكمة ألمانية لاجئ سوري بعد أن تسببت صورة سيلفي له مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بجعله هدفا لتعليقات عنصرية. وقررت المحكمة بأن الموقع الأمريكي العملاق ليس ملزما بالبحث وشطب أية تعليقات مسيئة لأي شخص، مثل تلك التي زعمت ارتباط اللاجئ المتقدم بالشكوى بهجمات إسلامية وجرائم عنيفة.

وسعى اللاجئ السوري أنس معضماني إلى استصدار أمر قضائي يطالب شركة فيس بوك الممثلة بشركة "فيس بوك إيرلندا المحدودة" بالتوقف عن نشر مثل هذه الأخبار المزيفة المسيئة له والتي انتشرت على الموقع مرات لا تحصى.

وكانت الشركة في السابق تحجب مثل هذا المحتوى ولكن بناء على طلب معين، مثل التعليقات التي تربط معضماني بالأشخاص الذين حاولوا إضرام النار في منزل في برلين في عيد الميلاد السابق.

وطالب معضماني ومحاموه الموقع بالبحث عن جميع التعليقات المسيئة له التي استخدمت صورة السيلفي له مع ميركل وشطبها. وقالوا إن الشركة بإمكانها استخدام تقنياتها لتحديد تلك التعليقات أتوماتيكيا كما تفعل مع الصور العارية والمواد المتعلقة بحقوق البث الموسيقية.

إلا أن المحكمة قالت إنه من غير الواضح ما إذا كان فيس بوك قادرا على القيام بمثل عمليات البحث هذه "دون عوائق فنية كبيرة" وقالت إنه ربما يتعين معالجة هذه المسألة في محكمة أخرى في المستقبل. وكان معضماني وصل ألمانيا في 2015 مع عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين.

وعندما زارت ميركل ملجأ للاجئين في برلين في أيلول/سبتمبر الماضي التقط معها صورتي سيلفي في مشاهد بهيجة التقطها كذلك مصورون صحافيون. ومنذ ذلك الحين وتلك الصور تتناقل في سياقات مختلفة غالبا ما تكون غير صحيحة، فيما أثار غضب التيار اليميني على موقف ميركل المنفتح على اللجوء.

وفي هذا السياق تم ربط الشاب باعتداءات بروكسل في 22 آذار/مارس 2016، وهجوم برلين صدما بشاحنة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016، ومحاولة قتل مشرد في برلين قام بها ستة فتيان من طالبي اللجوء ليلة عيد الميلاد. وقال اللاجئ السوري الشاب قبيل المحاكمة للصحافيين "هذه الصورة قلبت حياتي، أنا إنسان جيد".

ويتعرض موقع فيس بوك منذ أشهر في ألمانيا لموجة انتقادات تتعلق بنشر أخبار ملفقة، وقد تعهدت الشبكة مؤخرا بالتصدي للأنباء الكاذبة بمزيد من الفاعلية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 08/03/2017