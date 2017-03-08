العبادي: لن أتردد في ضرب مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في دول مجاورة

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه لن يتردد في ضرب مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" في دول مجاورة للعراق. وصرح العبادي أنه حصل "على موافقة الحكومة السورية في ضرب مواقع الإرهاب في البوكمال السورية".
وقال العبادي في كلمة ألقاها في ملتقى السليمانية في الجامعة الأمريكية شمال البلاد "أقول مع احترامي لسيادة الدول الأخرى، سوف لن أتردد في ضرب مواقع الإرهاب في دول مجاورة إذا كانت تهدد الأمن في العراق".
وأضاف "حصلت على موافقة الحكومة السورية في ضرب مواقع الإرهاب في البوكمال السورية لأن هذه المواقع الإرهابية هي التي تمكن السيارات المفخخة التي ترسلها إلى بغداد، وباقي المدن العراقية".
حيدر العبادي: لن أتردد في ضرب الإرهاب في الدول المجاورة
ونفذت القوات الجوية العراقية في 24 شباط/فبراير ضربات جوية ضد مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، مسؤولة عن تفجيرات دموية وقعت حديثا في بغداد. وتقع تلك المواقع على مسافة قريبة جدا من الحدود العراقية ضمن حوض الفرات من الجهة التي تقابل مدينة القائم الواقعة وسط الصحراء.
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