العبادي: لن أتردد في ضرب مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في دول مجاورة

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه لن يتردد في ضرب مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" في دول مجاورة للعراق. وصرح العبادي أنه حصل "على موافقة الحكومة السورية في ضرب مواقع الإرهاب في البوكمال السورية".

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء أن بلاده لن تتردد في ضرب مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" في دول مجاورة إذا كانت تهدد أمن العراق.

وقال العبادي في كلمة ألقاها في ملتقى السليمانية في الجامعة الأمريكية شمال البلاد "أقول مع احترامي لسيادة الدول الأخرى، سوف لن أتردد في ضرب مواقع الإرهاب في دول مجاورة إذا كانت تهدد الأمن في العراق".

وأضاف "حصلت على موافقة الحكومة السورية في ضرب مواقع الإرهاب في البوكمال السورية لأن هذه المواقع الإرهابية هي التي تمكن السيارات المفخخة التي ترسلها إلى بغداد، وباقي المدن العراقية".

حيدر العبادي: لن أتردد في ضرب الإرهاب في الدول المجاورة

ونفذت القوات الجوية العراقية في 24 شباط/فبراير ضربات جوية ضد مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، مسؤولة عن تفجيرات دموية وقعت حديثا في بغداد. وتقع تلك المواقع على مسافة قريبة جدا من الحدود العراقية ضمن حوض الفرات من الجهة التي تقابل مدينة القائم الواقعة وسط الصحراء.

وكانت تلك المرة الأولى التي يشن فيها الطيران العراقي غارات خارج حدوده.

وأكد العبادي "سنستمر في محاربة الإرهاب في هذا الإطار، لكن أقول نريد أن ندافع عن العراق، عن المواطنين ونحميهم ونريد تعاونا مع كل دول المنطقة".

وخسر الجهاديون معاقلهم الرئيسية في محافظة الأنبار بعد أن شنت القوات العراقية عمليات عسكرية لاستعادة المناطق التي استولى عليها التنظيم في 2014 والتي بلغت ثلث أراضي البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 08/03/2017