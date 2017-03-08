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أفريقيا

المغرب: اغتيال نائب بالرصاص في الدار البيضاء

© أ ف ب

فيديو أنس رضوان

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/03/2017

أعلنت وسائل إعلام مغربية عن اغتيال النائب المغربي عن الاتحاد الدستوري (حزب ليبرالي) عبد اللطيف مرداس (53 عاما) مساء الثلاثاء بالرصاص في الدار البيضاء من قبل مجهولين تمكنوا من الفرار. وأعمال القتل بالرصاص أمر نادر في المغرب حيث ليس هناك الكثير من الأسلحة في متناول أشخاص بشكل غير شرعي.

اغتال مسلحون مساء الثلاثاء النائب المغربي عبد اللطيف مرداس بالرصاص في الدار البيضاء، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية الأربعاء.

وقتل عبد اللطيف مرداس (53 عاما) في وقت متأخر بالقرب من منزله في حي كاليفورنيا الراقي في الدار البيضاء.

وأصيب النائب بثلاث رصاصات من بندقية صيد حين كان في سيارته بحسب وسائل إعلام إلكترونية خاصة نشرت صورا لموقع الجريمة وللسيارة التي تحطم زجاجها. وتمكن المهاجمون من الفرار.

وعبد اللطيف مرداس كان نائبا عن الاتحاد الدستوري (حزب ليبرالي) عن مدينة بن أحمد الواقعة على بعد 60 كلم جنوب غرب الدار البيضاء.

وأعمال القتل بالرصاص أمر نادر في المغرب حيث ليس هناك الكثير من الأسلحة في متناول أشخاص بشكل غير شرعي. ولم يصدر أي تعليق رسمي بعد حتى صباح الأربعاء حول الحادث.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 08/03/2017

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