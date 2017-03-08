هولندا: السلطات تلغي تجمعا مؤيدا لاستفتاء توسيع صلاحيات أردوغان

ألغت السلطات في مدينة روتردام الهولندية الأربعاء تجمعا مؤيدا للاستفتاء المزمع إجراؤه لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان مقررا في نهاية الأسبوع، معتبرة أن هذا التجمع يشكل خطرا على النظام العام والأمن.

أعلن رئيس بلدية روتردام الهولندية الأربعاء إلغاء تجمع مؤيد للاستفتاء على توسيع سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان مقررا نهاية الأسبوع في المدينة بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. وقال أحمد أبوطالب في رسالة وجهها إلى المجلس البلدي ونشرت على الإنترنت "أبلغني مدير القاعة أنه لا يمكنه تخصيصها" لمنظمي التجمع.

وأضاف مشيرا إلى المخاطر على النظام العام أو الأمن أنه لو لم يحدث ذلك (قرار مدير القاعة) "فإن هذا التجمع بحضور عضو في الحكومة التركية في هذا المكان أو أي مكان آخر في المدينة، كان سيمنع على الأرجح".

وكانت الحكومة الهولندية اعتبرت الجمعة أن مثل هذا التجمع "غير مرغوب فيه" وأنها تنظر في الإمكانيات القانونية للتدخل.

وأوضح رئيس بلدية روتردام "ليس من شأني الحكم على مضمون مثل هذا التجمع (..) لكن أنا مع القول بأن قدوم وزير يشكل خطرا مباشرا على النظام العام والأمن في روتردام ويمكن أن يزيد من الاستقطاب" داخل الجالية التركية في المدينة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 08/03/2017