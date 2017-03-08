مراكز يهودية في أمريكا وكندا تتلقى موجة جديدة من التهديدات بالتفجير

تلقت مجموعة من مراكز الجالية اليهودية في الولايات المتحدة وكندا تهديدات بتفجيرها أرسلت عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني ما أدى إلى إخلائها وإغلاقها، فيما فتحت السلطات الاتحادية الأمريكية تحقيقات في هذا الصدد.

تسببت موجة جديدة من التهديد بتفجير مراكز للجالية اليهودية في الولايات المتحدة وكندا في إغلاقها أو إخلائها وطلب كل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المئة من الحكومة الاتحادية المساعدة في تعزيز أمن تلك المراكز.

وتلقت المراكز اليهودية التهديدات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني في ولايات منها نيويورك وويسكونسن وفلوريدا مساء

الاثنين وصباح الثلاثاء. وقالت مراكز في تورونتو في كندا وأماكن أخرى في أونتاريو إنها أيضا تلقت إنذارات.

وتحقق السلطات الاتحادية الأمريكية في التهديدات الموجهة لمنظمات يهودية منها أكثر من 100 إنذار كاذب بالتفجير في خمس موجات منفصلة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط استهدفت مراكز يهودية في عشرات الولايات.

ووقع كل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المئة الثلاثاء خطابا أرسلوه لكبار مسؤولي الأمن بالبلاد يطلبون منهم فيه تقديم العون للجماعات اليهودية لتعزيز أمنها.

وألقي القبض الأسبوع الماضي على صحفي سابق اتهم في سانت لويس باستخدام حسابات بريد إلكتروني وهمية في التهديد بتفجير مواقع يهودية منتحلا شخصية صديقته السابقة. إلا أن السلطات لا تعتقد أنه المسؤول عن غالبية الإنذارات.

وبالإضافة إلى هذه التهديدات تلقت منظمات يهودية مضايقات تليفونية. وقالت الشرطة إن المركز اليهودي في إيست ميدوود بمنطقة بروكلين تلقى اتصالا تليفونيا من مجهول هدد برش المعبد الملحق بالمركز بدم خنزير.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 08/03/2017