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الشرق الأوسط

مداهمة مؤسسات مصرفية وشركات مالية في لبنان يشتبه بتحويلها أموالا إلى جهاديين

© أ ف ب/أرشيف | عناصر من قوات الأمن اللبنانية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/03/2017

داهمت القوات الأمنية اللبنانية الأربعاء مؤسسات مصرفية وشركات مالية في العاصمة بيروت، يفترض أنها قامت بتحويل مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان موجهة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف في سوريا، وقد قدرت وسائل إعلام حجم هذه المبالغ بنحو عشرين مليون دولار أمريكي.

نفذت الأجهزة الأمنية اللبنانية الأربعاء عمليات دهم شملت مؤسسات مصرفية وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان تصل إلى أيدي تنظيم "الدولة الإسلامية"، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وأكد مصدر قضائي لبناني "تنفيذ الأمن العام عمليات مداهمة الأربعاء شملت مكاتب مصرفية وشركات مالية للاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى مناطق مشبوهة تحت سيطرة تنظيم داعش في الرقة وسواها".

وبدأت عمليات المداهمة الثلاثاء، وفق نفس المصدر، وتم بموجبها "اقتياد عدد من الأشخاص الذين يخضعون حاليا للتحقيق من دون أخذ قرار بتوقيف أي منهم بعد"، مضيفا "نعمل حاليا على جمع المعلومات لمعرفة قيمة الأموال التي تحولت ومن استلمها".

وأفادت وسائل إعلام محلية في لبنان أن قيمة الأموال التي تم تحويلها تبلغ نحو عشرين مليون دولار أمريكي، إلا أن المصدر القضائي قال إن "هذا الرقم مبالغ فيه" متحدثا في الوقت ذاته عن "مبالغ طائلة".

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة، تلقي الأجهزة الأمنية دوريا القبض على أشخاص على علاقة بتنظيم "الدولة الإسلامية" أو متهمين بالتواصل معه والتخطيط لتنفيذ اعتداءات. وشهد لبنان منذ العام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل العشرات وتبنى التنظيمات الجهادية مسؤولية تنفيذ عدد منها.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 08/03/2017

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